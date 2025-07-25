Μετά την παραίτηση του CEO της Astronomer Άντι Μπάιρον, την παραίτησή της υπέβαλε και η υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της εταιρεία, Κριστίν Κάμποτ. Η εξέλιξη έρχεται περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου απιστίας στην συναυλία των Coldplay.

Υπενθυμίζεται ότι το «παράνομο ζευγάρι» αποκαλύφθηκε όταν σε συναυλία των Coldplay, εντοπίστηκαν σε τρυφερές στιγμές από την kiss cam. Αποτέλεσμα ήταν να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο και να υποχρεωθεί σε παραίτηση πρώτα ο CEO, καθώς η πολιτική της εταιρείας δεν επιτρέπει τη σύναψη ερωτικών σχέσεων μεταξύ των στελεχών της. Αν και το ζευγάρι προσπάθησε να κρυφτεί από την κάμερα, ο τραγουδιστής των Coldplay, Κρις Μάρτιν, είπε στο πλήθος: «Είτε έχουν εξωσυζυγική σχέση, είτε είναι απλώς πολύ ντροπαλοί».

Η Κριστίν Κάμποτ δεν εργάζεται πλέον για την Astronomer, δήλωσε η εταιρεία στο BBC σε ανακοίνωσή της.

Η Κάμποτ εργαζόταν ως διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας από τον Νοέμβριο του 2024.

Το περιστατικό με το ζευγάρι να αποθανατίζεται αγκαλιά έκανε τον γύρο του κόσμου, ενέπνευσε χιλιάδες memes και γρήγορα έγινε αντικείμενο πολλών αστείων. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο Μπάιρον είχε παραιτηθεί.

Η εταιρεία, η οποία ασχολείται με δεδομένα, αναλυτικά στοιχεία και τεχνητή νοημοσύνη, ανακοίνωσε ότι ο συνιδρυτής και επικεφαλής προϊόντων Pete DeJoy διορίστηκε προσωρινός διευθύνων σύμβουλος.

«Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών έχουν τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης σε ένα επίπεδο που λίγες εταιρείες - πόσο μάλλον νεοσύστατες επιχειρήσεις στη μικρή μας γωνιά του κόσμου των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης - αντιμετωπίζουν ποτέ», δήλωσε ο Pete DeJoy αφότου ανέλαβε τα ηνία.

Σημείωσε ότι η εταιρεία έγινε γνωστή σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη και θα συνεχίσει την πορεία της προς τα εμπρός και τη «δέσμευσή της να χτίσει κάτι σπουδαίο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.