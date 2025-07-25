Τουλάχιστον τέσσερα παιδιά έχασαν τη ζωή τους και άλλα δεκαεπτά τραυματίστηκαν στην ινδική πολιτεία Ρατζαστάν (δυτικά), όταν κατέρρευσε η οροφή δημοτικού σχολείου που πήγαιναν, στη Τζαλαουάρ.
Κάποια από τα τραυματισμένα παιδιά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, εκφράζονται φόβοι πως δεκάδες άλλα παιδιά είναι παγιδευμένα στα συντρίμμια. Υπολογίζεται ότι τη στιγμή του δυστυχήματος το σχολείο στέγαζε 60 παιδιά.
VIDEO | Jhalawar, Rajasthan: Roof of Piplodi Primary School collapses, several children feared trapped. Rescue operations underway.#RajasthanNews #Jhalawar— Press Trust of India (@PTI_News) July 25, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/K0STKQwP0A
At least 4 students were killed and several are feared trapped after the roof of a govt primary #SchoolBuilding Collapse in #Jhalawar district of #Rajasthan on Friday morning.— Surya Reddy (@jsuryareddy) July 25, 2025
Rescue operation underway.
In #RoofCollapse incident 4 killed, 17 injured : PTI#buildingcollapse pic.twitter.com/RGfx15Tkm9
Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα από το σημείο της τραγωδίας. Γονείς και κάτοικοι είναι συγκεντρωμένοι γύρω από το σχολικό κτίριο.
Κάποιοι σκάβουν με τα χέρια ενώ σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν γερανό για να απομακρύνουν τα μπάζα.
