Τραγωδία σε σχολείο στην Ινδία: Κατέρρευσε οροφή - Τουλάχιστον 4 παιδιά νεκρά - Βίντεο

Πολλά τραυματισμένα παιδιά σε κρίσιμη κατάσταση - Φόβοι πως δεκάδες άλλα είναι παγιδευμένα στα συντρίμμια

ινδια

Τουλάχιστον τέσσερα παιδιά έχασαν τη ζωή τους και άλλα δεκαεπτά τραυματίστηκαν στην ινδική πολιτεία Ρατζαστάν (δυτικά), όταν κατέρρευσε η οροφή δημοτικού σχολείου που πήγαιναν, στη Τζαλαουάρ. 

Κάποια από τα τραυματισμένα παιδιά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, εκφράζονται φόβοι πως δεκάδες άλλα παιδιά είναι παγιδευμένα στα συντρίμμια. Υπολογίζεται ότι τη στιγμή του δυστυχήματος το σχολείο στέγαζε 60 παιδιά. 

Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα από το σημείο της τραγωδίας. Γονείς και κάτοικοι είναι συγκεντρωμένοι γύρω από το σχολικό κτίριο.

Κάποιοι σκάβουν με τα χέρια ενώ σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν γερανό για να απομακρύνουν τα μπάζα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ινδία Δυστύχημα σχολείο
