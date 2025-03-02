Ισραήλ: Σύλληψη άνδρα για επαφές με υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν

Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν κάτοικο της πόλης Μπερ Σεβά στα νότια της χώρας.

Ο ύποπτος που συνελήφθη φέρεται να είχε αρχική επικοινωνία με τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, προσφέροντας τη δυνατότητα να πωλήσει ευαίσθητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων για την πρόσβαση σε ένα κέντρο πυρηνικής έρευνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

