Ο Πάπας Λέων 14ος τελώντας την πρώτη του λειτουργία στην Καπέλα Σιστίνα εξέφρασε την ελπίδα πως η «καθολική εκκλησία θα μπορέσει να φωτίσει τις σκοτεινές νύχτες αυτού του κόσμου», έστειλε μηνύματα ενότητας και τόνισε πως η εκκλησία πρέπει να κάνει περισσότερα έργα σε μέρη του κόσμου όπου υπάρχει «έλλειψη πίστης».

Αρχικά, μιλώντας στη μητρική του γλώσσα, τα αγγλικά, απευθύνθηκε στους καρδινάλιους λέγοντας: «Ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ σε εσάς για να πορευτούμε μαζί, καθώς συνεχίζουμε ως εκκλησία, ως κοινότητα φίλων του Ιησού, ως πιστοί, να αναγγέλλουμε τα καλά νέα, να αναγγέλλουμε το Ευαγγέλιο».

Είπε ότι θα είναι ένας «πιστός διαχειριστής» της εκκλησίας και ότι η εκκλησία θα πρέπει να κρίνεται από την αγιότητα των μελών της και όχι «από το μεγαλείο των κτιρίων της».

Συνέχισε το κήρυγμά του, μιλώντας στα ιταλικά, ο λέγοντας πως ελπίζει ότι η καθολική εκκλησία μπορεί να φέρει φως στις «σκοτεινές νύχτες αυτού του κόσμου».

Όπως επισήμανε: «Ακόμα και σήμερα, υπάρχουν πολλά περιβάλλοντα στα οποία η χριστιανική πίστη θεωρείται παράλογη, προορίζεται για τους αδύναμους και μη ευφυείς». Και τόνισε πως οι περιοχές όπου «προτιμάται η τεχνολογία, το χρήμα, η επιτυχία, η εξουσία ή η ευχαρίστηση είναι εκεί, όπου η ιεραποστολική μας δράση είναι απελπιστικά απαραίτητη».

Συνέχισε λέγοντας πως «συχνά η μορφή του Ιησού ανάγεται μόνο σε ένα είδος χαρισματικού ηγέτη ή υπεράνθρωπου» και προειδοποίησε ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο μεταξύ των μη πιστών, αλλά ακόμη και μεταξύ των βαπτισμένων, οι οποίοι, όπως είπε, καταλήγουν να ζουν τη ζωή τους σε «de facto αθεΐα».

