Ο Πάπας Λέων ΙΔ' είναι ο νέος ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο Πάπας, ηγετική μορφή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και επικεφαλής του κράτους του Βατικανού, μπορεί να φέρει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους τίτλους στον κόσμο, αλλά δεν λαμβάνει συμβατικό μισθό.

Αντί να πληρώνεται όπως ένας κοινός αξιωματούχος, ο ποντίφικας καλύπτεται πλήρως από το Βατικανό, το οποίο φροντίζει για κάθε του ανάγκη: από τη διαμονή και τη διατροφή, μέχρι την υγειονομική περίθαλψη, τα ταξίδια και την ασφάλειά του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Το εισόδημα του Πάπα

Ο Πάπας Φραγκίσκος, που υπηρέτησε από το 2013 έως το 2025, γνωστός για τον λιτό και ταπεινό τρόπο ζωής του, αρνήθηκε να λάβει οποιοδήποτε προσωπικό εισόδημα. Αν και θεωρητικά θα μπορούσε να δικαιούται έναν μισθό περίπου 2.500 ευρώ μηνιαίως (περίπου 2.150 λίρες), ο ίδιος προτίμησε να προβάλει τη λιτή ζωή, ακολουθώντας το παράδειγμα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης.

Παρά την άρνησή του για προσωπικό μισθό, ο εκάστοτε Πάπας δεν θεωρείται άπορος. Οι εκτιμήσεις για τη «καθαρή» περιουσία του, η οποία περιλαμβάνει την πρόσβασή του σε παπικά περιουσιακά στοιχεία και υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από το Βατικανό, υπολογίζεται σε περίπου 12 εκατομμύρια λίρες.

Ο πάπας έχει στη διάθεσή του στόλο οχημάτων, επίσημες κατοικίες και ένα γενναιόδωρο επίδομα για φιλανθρωπίες - χαρακτηριστικό παράδειγμα η δωρεά του πάπα Φραγκίσκου 200.000 ευρώ σε φυλακισμένους στη Ρώμη. Ωστόσο, όλα αυτά τα μέσα δεν προορίζονται για προσωπική χρήση ή πολυτέλεια, αλλά για την ενίσχυση του πνευματικού του έργου.

Η θέση του Ποντίφικα συνοδεύεται από ισόβιες ευθύνες. Ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση, όπως έδειξε το παράδειγμα του επίτιμου Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ', που έζησε στο Βατικανό μέχρι τον θάνατό του το 2022.

Το Βατικανό

Το ίδιο το Βατικανό στηρίζεται οικονομικά σε ένα μείγμα δωρεών, επενδυτικών αποδόσεων και εσόδων από τους τουρίστες και τα μουσεία του. Σημαντική πηγή αποτελεί η ετήσια συλλογή «Peter's Pence», που αποφέρει περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και την Ιταλία. Ωστόσο, η οικονομική του κατάσταση δεν είναι απρόσβλητη: το 2023 το Βατικανό ανακοίνωσε λειτουργικό έλλειμμα περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ.

Αντιμέτωπος με αυτές τις προκλήσεις, ο Πάπας Φραγκίσκος έλαβε σημαντικά μέτρα: Μείωσε τους μισθούς των καρδιναλίων κατά 10% (oι καρδινάλιοι προηγουμένως λάμβαναν μεταξύ 4.000 και 5.500 ευρώ το μήνα σύμφωνα με την dailymail), περιέκοψε τους μισθούς επισκόπων και ιερέων και προχώρησε στην κατάργηση των επιδοτούμενων διαμερισμάτων για ανώτερους κληρικούς. Στόχος του ήταν ο έλεγχος των δαπανών και η προώθηση της διαφάνειας, δίνοντας έμφαση στην πνευματική προσφορά και όχι στο οικονομικό όφελος, αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

