Στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε σήμερα, σε έντονο ύφος, ο πάπας Λέων ΙΔ', απευθυνόμενος σε κληρικούς των καθολικών εκκλησιών της Ανατολής.

«Είναι ντροπιαστικό και αναξιοπρεπές να επικρατεί η ισχύς επί του ανθρωπιστικού και διεθνούς δικαίου, είναι λυπηρό να επιβάλλεται ο νόμος του ισχυρότερου για να νομιμοποιούνται συγκεκριμένα συμφέροντα», τόνισε ο ποντίφικας.

«Όλα αυτά είναι απαράδεκτα, ντροπιαστικά για την ανθρωπότητα και για τους υπεύθυνους των εθνών. Πώς μπορούν να πιστεύουν κάποιοι, έπειτα από τόσους αιώνες ιστορίας, ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις μπορούν να φέρουν την ειρήνη και ότι δεν στρέφονται κατά όσων τις πραγματοποιούν;», πρόσθεσε ο Πάπας ο οποίος, τέλος, υπογράμμισε:

«Πώς μπορούν κάποιοι να αγνοούν την επιθυμία των λαών για ειρήνη, με την ψεύτικη προπαγάνδα του εξοπλισμού, με την αυταπάτη ότι η υπεροχή μπορεί να λύσει τα προβλήματα, ενώ θρέφει μίσος και εκδίκηση; Ο κόσμος γνωρίζει όλο και περισσότερο πόσα χρήματα καταλήγουν στις τσέπες των εμπόρων θανάτου, χρήματα με τα οποία θα μπορούσαν να φτιαχτούν σχολεία και νοσοκομεία. Αντιθέτως, καταστρέφονται τα ήδη υπάρχοντα» είπε.

