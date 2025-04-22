Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Μαραθώνος, καθώς όχημα τύπου βαν τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα σε βενζινάδικο.

Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της οδού Φλέμινγκ, στο ρεύμα προς Ραφήνα και στο ύψος της περιοχής της Ραφήνας.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο και είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της κατάσβεσης. Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν έχει επεκταθεί μέχρι στιγμής από το βαν, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Πηγή: skai.gr

