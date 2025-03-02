FT: Σχέδια για επαναλειτουργία Nord Stream 2 με βοήθεια αμερικανών επενδυτών

Για πρώην κατάσκοπο και στενό φίλο του Βλαντιμίρ Πούτιν που σχεδιάζει επανέναρξη της λειτουργίας του ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 προς την Ευρώπη έχοντας υποστήριξη από επενδυτές των ΗΠΑ, μιλούν σε δημοσίευμά τους οι FT.

Η παραπάνω εξέλιξη είναι αναμφισβήτητα ενδεικτική του πόσο φιλόδοξη προσέγγιση έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ προς τη Μόσχα.

Οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει το δημοσίευμα επικαλούμενο αρκετές πηγές που γνωρίζουν καλά τα γεγονότα, έγιναν από τον Matthias Warnig, πρώην αξιωματικό της Stasi στην Ανατολική Γερμανία, ο οποίος μέχρι το 2023 διηύθυνε την εταιρεία του Nord Stream 2 για την Gazprom που ελέγχεται από το Κρεμλίνο.

Το σχέδιο του Warnig περιελάμβανε επικοινωνία με την ομάδα Τραμπ μέσω Αμερικανών επιχειρηματιών, ως μέρος των προσπαθειών που γίνονται, στο παρασκήνιο, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ενίσχυσης των οικονομικών δεσμών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Ορισμένα εξέχοντα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ γνωρίζουν την πρωτοβουλία να προσελκύσουν Αμερικανούς επενδυτές, σύμφωνα με αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον, και τη βλέπουν ως μέρος της ώθησης για την ανοικοδόμηση των σχέσεων με τη Μόσχα.

Ενώ υπήρξαν αρκετές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, μια κοινοπραξία επενδυτών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έχει ολοκληρώσει το σχεδιάγραμμά μιας συμφωνίας με την Gazprom- στη μετά τις κυρώσεις εποχή- σύμφωνα με άτομο που έχει άμεση γνώση των συνομιλιών και αρνείται να αποκαλύψει την ταυτότητα των υποψήφιων επενδυτών.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της Ε.Ε. έχουν ενημερωθεί για τα τεκταινόμενα τις τελευταίες εβδομάδες με τους ηγέτες πολλών ευρωπαϊκών χωρών να εκφράζουν τις ανησυχίες τους.

Υπενθυμίζεται πως ένας από τους δύο αγωγούς του Nord Stream 2 ανατινάχθηκε σε δολιοφθορά που κατέστρεψε και τους δύο αγωγούς του Nord Stream 1, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο άλλος αγωγός του Nord Stream 2, ο οποίος έχει ετήσια χωρητικότητα 27,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, είναι άθικτος αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ.

Το σχέδιο θα έδινε θεωρητικά στις ΗΠΑ τεράστια επιρροή στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, ανέφεραν οι πηγές, καθώς οι χώρες της Ευρώπης έχουν τερματίσει την εξάρτησή τους από το ρωσικό φυσικό αέριο, ωστόσο τα εμπόδια είναι μεγάλα.

Ειδικότερα οι ΗΠΑ θα πρέπει να άρουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, η Ρωσία να συμφωνήσει την επανέναρξη των πωλήσεων φυσικού αερίου που διέκοψε κατά τη διάρκεια του πολέμου και η Γερμανία να επιτρέψει τη μεταφορά του ρωσικού φυσικού αερίου σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα αποφασίσει να το προμηθευτεί.

