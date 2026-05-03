Παπαδόπουλος: «Δεν δέχομαι τον όρο ''αδιάφορο'' στο ποδόσφαιρο - Να κρατήσουμε την 5η θέση»

Σαρωτικός ήταν ο Λεβαδειακός που επικράτησε 5-2 του Βόλου στο «Λάμπρος Κατσώνης» και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας του 5-8, η οποία όμως δεν εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ.



Στις δηλώσεις του ο Νίκος Παπαδόπουλος τόνισε ότι δεν υπάρχουν αδιάφορα παιχνίδια για την ομάδα του, την οποία θέλει να δει να διατηρείται έως το τέλος στην πρώτη θέση της ειδικής βαθμολογίας.

«Αυτό που έχουμε πει είναι ότι θέλουμε να κρατήσουμε την 5η θέση και να τελειώσουμε το πρωτάθλημα αξιοπρεπώς και να συνεχίζουμε να παίζουμε καλά όπως στην αρχή, κάτι που έγινε σήμερα κατά διαστήματα.



Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε αρκετά προβλήματα, ο αντίπαλος έχασε κάποιες ευκαιρίες που ίσως θα μπορούσε να μπει και μπροστά στο σκορ, αυτή είναι η πραγματικότητα του α’ ημιχρόνου. Εμείς ευτυχήσαμε να σκοράρουμε και να μπορούμε μπροστά στο σκορ στο α’ ημίχρονο και το β’ νομίζω ότι ήταν μια τυπική διαδικασία από0 τη στιγμή που μπήκε το τρίτο και το τέταρτο γκολ. Έγινε μία καλή προσπάθεια από την ομάδα μου, δώσαμε χρόνο στα παιδιά που δεν έχουν παίξει πολύ για να τα δούμε και για να τα δει η ομάδα για την επόμενη σεζόν, πόσο μπορούν να βοηθήσουν κι έτσι θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε το πρωτάθλημα αξιοπρεπώς και αν μπορούμε να κρατήσουμε την 5η θέση.



Τον όρο «αδιάφορο» γενικά δεν το δέχομαι στο ποδόσφαιρο, αυτό είναι θέμα νοοτροπίας και αυτό είπα και στους παίκτες μου, ότι δεν υπάρχει αδιάφορο ματς, έτσι χτίζονται νοοτροπίες νικητών. Δεν υπάρχει αδιάφορο παιχνίδι για εμάς, θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε στην υψηλότερη θέση των playoffs», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παπαδόπουλος.

