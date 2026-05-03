Ένα επιβατικό λεωφορείο ανατράπηκε την Κυριακή στην Τουρκία, στον αυτοκινητόδρομο Μαλάτια-Αντιγιαμάν. Το τροχαίο συνέβη στην εθνική οδό Μαλατία-Αντιγιάμαν, στην περιοχή Ντογάνσεχίρ Σιλούκ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 15 τραυματίες.

Το συγκεκριμένο σημείο στην ανατολική Τουρκία είναι γνωστό για τις δύσκολες στροφές του.

#SONDAKİKA Malatya-Adıyaman kara yolunda otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Kaza, Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir Sığlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşama doğru karayolunda ilerleyen bir otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere çok… pic.twitter.com/OCxRLN9Y0o — Habertürk (@Haberturk) May 3, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.