Έξι μήνες μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η σκληρή πολιτική που εφαρμόζει στο ζήτημα της μετανάστευσης ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει απολέσει την υποστήριξη της πλειονότητας των Αμερικανών, υπέδειξαν δυο δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν χθες από αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό του CNN από το ινστιτούτο SSRS, το 55% των ερωτηθέντων θεωρεί πως με τις απελάσεις μεταναστών η κυβέρνηση Τραμπ το «παρατραβάει».

Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες από προηγούμενη εκδοχή της κυλιόμενης δημοσκόπησης τον Φεβρουάριο.

Στην πλειονότητά τους - κατά το 57%- οι ερωτηθέντες τάχθηκαν εναντίον των σχεδίων δημιουργίας δεκάδων χιλιάδων θέσεων σε κέντρα κράτησης, ενώ το 26% τάχθηκε υπέρ.

Άλλη έρευνα, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του CBS News , από το ινστιτούτο YouGov, υπέδειξε πως το 56% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ στοχοποιεί κατά προτεραιότητα μετανάστες που δεν είναι «επικίνδυνοι εγκληματίες», ενώ το ποσοστό αυτό βρισκόταν στο 47% μόλις τον περασμένο μήνα.

Κατά την ίδια δημοσκόπηση, το 49% εγκρίνει τα ριζοσπαστικά μέτρα για τη μετανάστευση που θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ, ποσοστό μειωμένο κατά 10% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο και κατά 5% σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Ομόφωνα υπέρ οι Ρεπουμπλικάνοι

Όμως στις τάξεις των ψηφοφόρων των ρεπουμπλικάνων, η υποστήριξη των μαζικών απελάσεων είναι σχεδόν ομόφωνη (91%).

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του κι εφαρμόζει πολύ σκληρή γραμμή στο ζήτημα αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Εξάλλου εξέφρασε χθες Κυριακή μέσω Truth Social την ικανοποίησή του που «αναζωογόνησε μέσα σε έξι μήνες μια μεγάλη χώρα».

«Πριν από έναν χρόνο, η χώρα μας ήταν νεκρή, σχεδόν χωρίς καμιά ελπίδα πως θα ξαναγεννιόταν. Σήμερα, οι ΗΠΑ είναι η χώρα που χαίρει του μεγαλύτερου σεβασμού σε όλο τον κόσμο», διαβεβαίωσε ο μεγιστάνας των ακινήτων, πληκτρολογώντας τη λέξη «νεκρή» με κεφαλαία, κάτι που συνηθίζει για έμφαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

