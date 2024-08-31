Και οι τενίστες στο στόχαστρο της ρητορικής μίσους

Κατά τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, όταν κάποιος δέχεται μηνύματα μίσους στο διαδίκτυο, μόνο μία μπορεί να είναι η αντίδρασή του: «να τα αγνοήσει». Μετά τις αποκαλύψεις της Γαλλίδας Καρολίν Γκαρσία κατά τη διάρκεια του US Open για τα μηνύματα μίσους που δέχεται από απογοητευμένους παίκτες στοιχήματος, το συγκεκριμένο ζήτημα ήρθε και πάλι στο προσκήνιο. Και ακόμα και ο Ζβέρεφ, ο κορυφαίος Γερμανός τενίστας και νούμερο 4 παγκοσμίως, αποκάλυψε πως και ο ίδιος έχει υπάρξει θύμα τέτοιων συμπεριφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Δείτε το Instagram μου, πόσα τέτοια μηνύματα παίρνω, πόσοι εύχονται θάνατο σ' εμένα και τη μητέρα μου», είπε ο Ζβέρεφ. «Ηλίθιοι υπάρχουν παντού στον κόσμο».



Τέτοιες ευχές λαμβάνει και η Γκαρσία, η οποία δημοσίευσε και τα πιο κραυγαλέα από τα εκατοντάδες μηνύματα μίσους που δέχεται. Όλο αυτό την πονάει πολύ, αλλά τουλάχιστον στην ηλικία των 30 ετών έχει βρει τρόπο να προστατεύεται από το διαδικτυακό μίσος. «Και πάλι όμως, δεν είναι ΟΚ κάτι τέτοιο. Και με ανησυχεί πολύ το ότι αυτό είναι κάτι που βιώνουν και νεαρές, ανερχόμενες παίκτριες», έγραψε η Γκαρσία.



Παρόμοιες εμπειρίες έζησε και η Γιούλε Νίμαϊερ από νωρίς στην καριέρα της – και τελικά αποφάσισε να περιορίσει τη δυνατότητα σχολιασμού κάτω από τις αναρτήσεις της στο Instagram. «Το βρίσκω πολύ κρίμα, γιατί σου αφαιρεί μεγάλο μέρος από τη χαρά που νιώθεις», δήλωσε η τενίστρια από το Ντόρτμουντ μετά την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του US Open. «Όταν είναι κανείς πιο νέος και αρχάριος στα τουρνουά αυτά, πολύ συχνά δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί».



Η ίδια περνάει «πολύ λίγο» χρόνο στα social media. Αν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σημαντικές πλατφόρμες για τους χορηγούς, η 25χρονη επισημαίνει πως ποστάρει σχετικά λίγα πράγματα από την προσωπική της ζωή, λόγω και των μηνυμάτων μίσους, για να προστατεύσει τον εαυτό της, αλλά και για να κρατήσει μακριά απ’ όλο αυτό και τους γονείς και την οικογένειά της.

Σε αναζήτηση λύσεων

Πώς θα μπορούσε όμως να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτό το πρόβλημα; Πέρυσι η Γαλλική Ομοσπονδία Αντισφαίρισης βρήκε μία απάντηση με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Με σκοπό την προστασία των αθλητών και των αθλητριών από τα σχόλια μίσους στα πλαίσια του Ρολάν Γκαρός αξιοποιήθηκε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο φίλτραρε τα μηνύματα.



«Η Ένωση Αντισφαίρισης Γυναικών (WTA) και η Ένωση Επαγγελματιών Αντισφαιριστών (ATP) προσπαθούν να βρουν λύσεις», δήλωσε η Νίμαϊερ. Ωστόσο «δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς. Κερδίζεις ένα ματς και παρ’ όλα αυτά παίρνεις τέτοια μηνύματα, πράγμα εντελώς παράλογο».



Η Γκαρσία ζήτησε από την πλευρά της από τους αρμόδιους να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση των φαινομένων μίσους, επικρίνοντας ακόμα τους διοργανωτές των τουρνουά που συνάπτουν συμφωνίες χορηγίας με στοιχηματικές εταιρείες – πολύ συχνά αυτοί που προβαίνουν στα σχόλια και τα μηνύματα μίσους είναι άνθρωποι που έχασαν χρήματα εξαιτίας της ήττας του εκάστοτε αθλητή.



Οι αθλήτριες ενωμένες απέναντι σε αυτήν την «τραγωδία»



Η Γκαρσία έλαβε μεγάλη στήριξη από τους κύκλους του τένις για την τοποθέτησή της – ιδίως από τις συναδέλφους της. Η Ίγκα Σφιόντεκ, νυν νούμερο 1 παγκοσμίως, την ευχαρίστησε για το θάρρος της, ενώ η Τυνήσια Ονς Ζαμπέρ απάντησε στην Γκαρσία «να μείνουμε ενωμένες και να πολεμήσουμε μαζί αυτήν την τραγωδία».



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.