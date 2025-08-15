Πάνω από 80 εκατ. ευρώ για τη φύλαξη των γερμανικών συνόρων

Η φύλαξη των γερμανικών συνόρων έχει κοστίσει δεκάδες εκατομμύρια στα γερμανικά ταμεία – και οι έλεγχοι δεν αναμένεται απλώς να συνεχιστούν αλλά και να αυστηροποιηθούν.80,5 εκατομμύρια ευρώ – αυτό είναι το ποσό που έχουν στοιχίσει στα δημόσια ταμεία οι έλεγχοι που διενεργούνται στα γερμανικά σύνορα από τα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου, όπως ανέφερε το γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών.



Τα περισσότερα έξοδα οφείλονται στις υπερωρίες των υπαλλήλων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα επιπλέον κόστη για τις επιχειρήσεις της ομοσπονδιακής αστυνομίας στα εσωτερικά σύνορα ανέρχονταν σε 24-29,1 εκατομμύρια ευρώ ανά τρίμηνο. Από τον Απρίλιο ως το τέλος Ιουνίου η Γερμανία κατέβαλε περί τα 8 εκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες των υπαλλήλων και τη διαμονή σε ξενοδοχεία, ενώ κατά το διάστημα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ στοίχισαν πρόσθετα έξοδα για «υπηρεσία σε μη ευνοϊκές ώρες». Επιπλέον, από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2024 έως και τον Ιούνιο του 2025 οι υπερωρίες κόστισαν 37,9 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: Deutsche Welle

Το βεβαρημένο πρόγραμμα υπηρεσιών πάντως έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τα συνδικάτα των αστυνομικών υπαλλήλων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον φόρτο εργασίας και τις χαμηλές αμοιβές.Οι έλεγχοι αυστηροποιούνταιΗ ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε αποφασίσει τη διενέργεια ελέγχων σε όλα τα γερμανικά σύνορα, με στόχο την απαραίτητη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, όπως και την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας.Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες πως οι συνοριακοί έλεγχοι θα συνεχιστούν και για το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών στα σύνορα της Γερμανίας επιχειρούν επί του παρόντος έως και 14.000 υπάλληλοι της ομοσπονδιακής αστυνομίας. Μάλιστα, από τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιούνται όχι μόνο έλεγχοι αλλά και απωθήσεις ανθρώπων που επιδιώκουν να περάσουν τα σύνορα, όπως δήλωσε ο πολιτικός της CSU.Αύξηση ενδέχεται να σημειωθεί και στις απελάσεις. «Μπορέσαμε να οργανώσουμε μία πτήση προς το Αφγανιστάν, μέσω της οποίας απελάθηκαν σοβαροί εγκληματίες. Και αυτή η πτήση δεν μπορεί να αποτελεί ένα μεμονωμένο μέτρο», δήλωσε ακόμα ο Ντόμπριντ. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εργάζεται τώρα για τον σχεδιασμό και άλλων πτήσεων για απελάσεις προς το Αφγανιστάν και τη Συρία.Απ' όταν ανέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν το 2021, τον περασμένο μήνα ήταν η δεύτερη φορά που η Γερμανία έστειλε πίσω στο Αφγανιστάν ανθρώπους των οποίων οι αιτήσεις ασύλου απορρίφθηκαν. Η πρώτη πτήση απελάσεων είχε λάβει χώρα τον Αύγουστο του 2024.Ενισχύονται οι έλεγχοι στη ΒαυαρίαΠαράλληλα, σε ορισμένες περιοχές της γερμανικής επικράτειας οι έλεγχοι θα είναι ιδιαιτέρως αυστηροί. Στη Βαυαρία, για παράδειγμα, οι αστυνομικές δυνάμεις θα είναι άκρως σχολαστικές με τους ελέγχους στα σύνορα με την Αυστρία και την Τσεχία.Αν και οι αρχές προσπαθούν κατά το δυνατόν να μη διαταράσσουν τις μετακινήσεις των πολιτών, όσοι ταξιδεύουν οδικώς στις περιοχές αυτές δεν αποκλείεται ενίοτε να ταλαιπωρηθούν, καθώς η ομοσπονδιακή αστυνομία διενεργεί ελέγχους σε διάφορα σημεία αυτοκινητοδρόμων. Οι έλεγχοι δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και τα δρομολόγια του σιδηροδρόμου.Πηγή: tagesschau

