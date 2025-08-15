Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Η Αλάσκα είναι στο πλευρό της Ουκρανίας»: Διαδηλώσεις στο Άνκορατζ πριν τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν (Φωτογραφίες)

Οι διαδηλωτές κρατούν ουκρανικές σημαίες και πανό με φράσεις όπως «Η Αλάσκα στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας» και «συλλάβετε τον Πούτιν»

Αλάσκα - Ουκρανία

Διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Άνκορατζ της Αλάσκας για να υποστηρίξουν την Ουκρανία πριν από τη σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν αντίστοιχα.

Οι διαδηλωτές κρατούν ουκρανικές σημαίες και πανό με φράσεις όπως «Η Αλάσκα είναι στο πλευρό της Ουκρανίας» και «συλλάβετε τον Πούτιν».

Δείτε φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις:

Αλάσκα - Ουκρανία

Αλάσκα - Ουκρανία

Αλάσκα - Ουκρανία

Αλάσκα - Ουκρανία

Αλάσκα - Ουκρανία

Αλάσκα - Ουκρανία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σύνοδος Κορυφής Αλάσκα Ντόναλντ Τραμπ Βλαντίμιρ Πούτιν Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark