Διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Άνκορατζ της Αλάσκας για να υποστηρίξουν την Ουκρανία πριν από τη σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν αντίστοιχα.

Οι διαδηλωτές κρατούν ουκρανικές σημαίες και πανό με φράσεις όπως «Η Αλάσκα είναι στο πλευρό της Ουκρανίας» και «συλλάβετε τον Πούτιν».

Δείτε φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις:

Πηγή: skai.gr

