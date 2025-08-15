Επιστολή Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν: Χαρακτήρισε «ήρωες» τους Βορειοκορεάτες που πολεμούν στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε «ηρωικές» τις βορειοκορεατικές δυνάμεις που στάλθηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία, σε επιστολή του προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας. Σε επιστολή με την οποία σηματοδοτείται η επέτειος της απελευθέρωσης της Κορέας από την ιαπωνική κυριαρχία, ο Πούτιν υπενθύμισε πώς οι μονάδες του Σοβιετικού Κόκκινου Στρατού και οι δυνάμεις της Βόρειας Κορέας πολέμησαν μαζί για να τερματίσουν την ιαπωνική αποικιακή κατοχή.

«Οι δεσμοί της φιλίας, της καλής θέλησης και της αμοιβαίας βοήθειας που εδραιώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου πριν από πολύ καιρό παραμένουν σταθεροί και αξιόπιστοι ακόμη και σήμερα», ανέφερε ο Πούτιν στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας σύμφωνα με τον Guardian.

«Αυτό αποδείχθηκε πλήρως από την ηρωική συμμετοχή των στρατιωτών της Βόρειας Κορέας στην απελευθέρωση της περιοχής του Κουρσκ από τους Ουκρανούς κατακτητές», υποστήριξε ο Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα φέτος, οι ρωσικές δυνάμεις συμμετείχαν σε αντεπίθεση με στόχο την εξάλειψη των τελευταίων θέσεων του Κιέβου στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, όπου η Ουκρανία είχε εδραιώσει την παρουσία της πέρυσι έπειτα από αιφνιδιαστική επίθεση.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα έχουν αναπτύξει όλο και στενότερους δεσμούς, με τις δύο χώρες να υπογράφουν πέρυσι αμοιβαίο αμυντικό σύμφωνο, όταν ο Πούτιν επισκέφθηκε το απομονωμένο κράτος. Τον Απρίλιο, η Βόρεια Κορέα επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι είχε αποστείλει ένα απόσπασμα στρατιωτών της στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, μαζί με ρωσικά στρατεύματα.

Οι νοτιοκορεατικές και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αναφέρει ότι η Πιονγιάνγκ έστειλε περισσότερους από 10.000 στρατιώτες στην περιοχή Κουρσκ το 2024, μαζί με πυρομαχικά, πυραύλους και συστήματα πυραύλων μακράς εμβέλειας.

Σύμφωνα με τη Σεούλ, περίπου 600 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί πολεμώντας για τη Ρωσία. Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας ανέφερε τον Ιούνιο ότι η Βόρεια Κορέα ήταν πιθανώς έτοιμη να στείλει περαιτέρω στρατεύματα στη Ρωσία.

Η επιστολή παραδόθηκε από τον πρόεδρο της ρωσικής Δούμας, Βιατσεσλάβ Βολόντιν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Κιμ κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Πιονγιάνγκ την Πέμπτη. Ο Βολόντιν ευχαρίστησε τον Κιμ για την «αποστολή εξαιρετικών στρατιωτών στις επιχειρήσεις απελευθέρωσης του Κουρσκ για την εκδίωξη των ουκρανικών επιδρομέων», σύμφωνα με το KCNA. Σημείωσε ακόμη ότι η Ρωσία δεν θα ξεχάσει ποτέ τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας «που πολέμησαν με κόστος τη ζωή τους στη Ρωσία».

Πηγή: skai.gr

