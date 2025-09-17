Ένα επιβατικό αεροσκάφος της Spirit Airlines πλησίασε λίγο υπερβολικά ένα Boeing 747 jumbo που μετέφερε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο την Τρίτη, καθώς το αεροσκάφος διέσχιζε τον εναέριο χώρο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Το Air Force One και η πτήση Spirit 1300, ένα αεροσκάφος Airbus SE A321 με προορισμό από το Fort Lauderdale στη Βοστώνη, πετούσαν πάνω από το Long Island όταν ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας παρατήρησε ότι τα ύψη τους ήταν παρόμοια και οι διαδρομές πτήσης τους συνέκλιναν. Ο ελεγκτής προειδοποίησε τους πιλότους της Spirit να αλλάξουν πορεία.

Αν και τα αεροσκάφη παρέμειναν σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων το ένα από το άλλο και δεν υπήρξε κίνδυνος να υπερβούν τα όρια ασφαλείας, το συμβάν προσέλκυσε την προσοχή των κοινωνικών μέσων τόσο για το διάσημο προεδρικό αεροσκάφος όσο και για την επικοινωνία του ελεγκτή.

Ο Τραμπ έφτασε στο Λονδίνο αργά το βράδυ της Τρίτης για επίσημη επίσκεψη που περιλαμβάνει συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Η συνάντηση με το αεροσκάφος της Spirit δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τον λογαριασμό @JonNYC στην εφαρμογή Bluesky media. Το ηχητικό υλικό μοιράστηκε ο @thenewarea51 στο X.

AIR FORCE ONE and Spirit Airlines flt NK1300 got too close over Long Island, New York for Air Traffic Control and get’s yelled at including getting told “GET OFF THE IPAD”! 😂



Tip via @xJonNYC

Audio via @liveatc & Tracking via @ADSBex pic.twitter.com/sLJ0rip8sG — Thenewarea51 (@thenewarea51) September 17, 2025

«Δώστε προσοχή, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες προς τα δεξιά», επανέλαβε ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, αφού το πλήρωμα της αεροπορικής εταιρείας δεν απάντησε στο αρχικό του μήνυμα. «Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες ΑΜΕΣΩΣ».

Αυξάνοντας ξανά τη φωνή του, ο ελεγκτής διέταξε: «Spirit Wings 1300, στρίψτε 20 μοίρες ΔΕΞΙΑ. ΑΜΕΣΩΣ».

Εν τέλει, οι πιλότοι της Spirit ανταποκρίθηκαν στην εντολή για αλλαγή πορείας.

«Spirit 1300, υπάρχει κίνηση 6 ή 8 μίλια αριστερά από το αριστερό σας φτερό. 747. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να δείτε ποιος είναι», είπε ο ελεγκτής, αναφερόμενος στο αεροσκάφος Air Force One. «Θα είχα το νου μου, είναι λευκό και μπλε».

Και ο ελεγκτής της Νέας Υόρκης είχε μια τελευταία προειδοποίηση για το πλήρωμα του Spirit: «Προσέξτε! Αφήστε το iPad!».

Το Bloomberg σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το ηχητικό αρχείο με την αρχική ηχογράφηση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.