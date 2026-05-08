Ένας Ουκρανός, μόνιμος κάτοικος Γαλλίας από το 2021, κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς πιστεύεται ότι ήταν βασανιστής στη διαβόητη φυλακή Ιζολιάτσια του Ντόνετσκ από το 2016 μέχρι το 2019, όταν αυτή η περιοχή της Ουκρανίας ελεγχόταν από τους φιλορώσους αυτονομιστές, έγινε γνωστό σήμερα από την Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (Pnat), που είναι αρμόδια για τέτοια θέματα.

Η Ιζολιάτσια είναι «ένα κέντρο σύγχρονης τέχνης που μετατράπηκε σε φυλακή για τον εγκλεισμό πολιτών για τους οποίους υπήρχαν υποψίες ότι στήριζαν την ουκρανική κυβέρνηση» από το 2014, όταν οι αυτονομιστές έθεσαν την περιοχή υπό τον έλεγχό τους, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτιμά ότι «πολλές εκατοντάδες άνθρωποι κρατήθηκαν και βασανίστηκαν σε αυτήν τη φυλακή και συνεχίζουν να παραμένουν κρατούμενοι εκεί μετά την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Ρωσία», το 2022, υπενθύμισε η Pnat. Σήμερα το Ντόνετσκ κατέχεται από τη Ρωσία.

Ο Γεχβέν Μπ., γεννημένος το 1979 στο Ντόνετσκ της Ουκρανίας, τέθηκε υπό κράτηση στις 7 Απριλίου, του ασκήθηκε δίωξη και στη συνέχεια προφυλακίστηκε, σε ημερομηνία που δεν διευκρινίστηκε από την εισαγγελία.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που διενήργησε η Pnat, πρώην κρατούμενοι στην Ιζολιάτσια κατήγγειλαν τον «βοηθητικό ρόλο» που έπαιζε ο Γεχβέν Μπ., που ήταν και ο ίδιος κρατούμενος. Φέρεται ότι του είχε ανατεθεί κυρίως «να αποσπά ομολογίες από τους άλλους κρατούμενους», σε βάρος των οποίων βιαιοπραγούσε, εκτελούσε βασανιστήρια και «άλλες απάνθρωπες, εξευτελιστικές πράξεις». Κατηγορείται επίσης για «σεξουαλική βία» και για συμμετοχή ή διευκόλυνση «της διάπραξης τέτοιων εγκλημάτων».

Χάρη στη δικαστική συνεργασία με την Ουκρανία και τη συνδρομή πολλών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οι ανακριτές του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης των Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας (OCLCH) κατάφεραν να μιλήσουν με πολλούς πρώην κρατούμενους, στη Γαλλία και την Ουκρανία. Οι έρευνες αυτές αποκάλυψαν «το εύρος των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης» που υπέστησαν οι κρατούμενοι και κυρίως «την ύπαρξη ενός συστήματος βιαιοπραγιών και σεξουαλικού εξευτελισμού στο οποίο υποβάλλονταν συστηματικά οι κρατούμενοι της Ιζολιάτσια».

Πηγή: skai.gr

