Πανηγυρική υποδοχή του 2026 στην Times Square της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη υποδέχτηκε το 2026 με κομφετί και πανηγυρισμούς στην Times Square.

Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι αψήφησαν το τσουχτερό κρύο καιρό και συγκεντρώθηκαν στην εμβληματική πλατεία για να παρακολουθήσουν την αντίστροφη μέτρηση και το ball drop .

Colorful @PlanetFitness confetti floating all around me can only mean one thing — we're REEEAAADY! 🎉 Only 2 hours left til 2026! #BallDrop #NewYearsEve #TimesSquare pic.twitter.com/3M8p9b684n — Times Square Ball (@timessquareball) January 1, 2026

New York rings in 2026 with the famed Times Square Ball Drop pic.twitter.com/EpGvNZLFYy — The Associated Press (@AP) January 1, 2026

