Πανηγυρική υποδοχή του 2026 στην Times Square της Νέας Υόρκης

Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι αψήφησαν το τσουχτερό κρύο καιρό και συγκεντρώθηκαν στην εμβληματική πλατεία για να παρακολουθήσουν την αντίστροφη μέτρηση και το ball drop

Times Square

Η Νέα Υόρκη υποδέχτηκε το 2026 με κομφετί και πανηγυρισμούς στην Times Square.

Πηγή: skai.gr

