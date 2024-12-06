Παναγία των Παρισίων: Μέσα στον ναό λόγω καιρού οι εκδηλώσεις επαναλειτουργίας

Το σύνολο της τελετής για την επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων θα διεξαχθεί τελικά «εντός του καθεδρικού ναού» αύριο Σάββατο, καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

«Οι πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες που ανακοινώθηκαν από τη Météo France (ριπές ανέμου με ταχύτητα 65-80 χιλιομέτρων) για το Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου, στο Ιλ ντε Φρανς, μας υποχρεώνουν να αναδιοργανώσουμε» την τελετή, εξήγησαν στην κοινή ανακοίνωσή τους η γαλλική προεδρία και η Επισκοπή του Παρισιού.

Το πρόγραμμα προέβλεπε αρχικά ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα εκφωνούσε ομιλία στο προαύλιο του καθεδρικού ναού αύριο το βράδυ, αν και η Επισκοπή προτιμούσε να γίνει αυτό εντός της Παναγίας των Παρισίων, η οποία αποκαταστάθηκε μετά την καταστροφική πυρκαγιάς της 15ης Απριλίου 2019.

Ο άστατος καιρός θα επηρεάσει και το μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης. Ο όμιλος France Télévisions ανακοίνωσε ότι η συναυλία θα βιντεοσκοπηθεί σήμερα το βράδυ για να μεταδοθεί αύριο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα παραστεί το πρωί της Κυριακής στη λειτουργία στον ναό.

Τουλάχιστον 40 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων απ' όλον τον κόσμο αναμένονται

Εκτός από τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον 40 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων θα παραστούν αύριο Σάββατο στην επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων, η οποία αποκαταστάθηκε μετά την πυρκαγιά του 2019.

Ο κατάλογος των ηγετών που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη γαλλική προεδρία δεν είναι πλήρης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρίσκεται στο Παρίσι και νωρίτερα θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο των Ηλυσίων από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Πριν από αυτόν, ο Μακρόν θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ.

Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες επιβεβαίωσαν επίσης τη συμμετοχή τους: ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα, της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα, της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς, της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, της Εσθονίας Άλαρ Κάρις, της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν θα δώσει το παρών.

Από τους εστεμμένους, στο Παρίσι θα βρεθούν το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου, Φίλιππος και Ματθίλδη, και ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, διάδοχος του θρόνου της Βρετανίας, θα εκπροσωπήσει τη χώρα του αλλά η σύζυγός του Κέιτ δεν θα τον συνοδεύσει σε αυτό το ταξίδι.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης τα ονόματα του πρωθυπουργού της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, της προέδρου της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, του πρωθυπουργού της Σερβίας Μίλος Βούτσεβιτς, της προέδρου του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι, του πρωθυπουργού της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ.

Πολλοί Αφρικανοί ηγέτες θα παραστούν εξάλλου στην επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού: ο πρόεδρος του Κονγκό Ντένις Σάσου Νγκουέσο, της ΛΔ του Κονγκό Φελίξ Τσισεκέντι, της Γκαμπόν Μπρις Ολιγκί Νγκούμα, του Τόγκο Φορ Γκνασίνγκμπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα εκπροσωπηθεί από την Πρώτη Κυρία, τη σύζυγό του, Τζιλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

