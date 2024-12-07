Βρετανία: Τέταρτο επεισόδιο του… κακού της καιρού

Μέχρι και 150 χιλιόμετρα την ώρα έφτασε η ταχύτητα του ανέμου. «Πνίγηκε» και το ντέρμπι του Λίβερπουλ.Είναι η τέταρτη κακοκαιρία που πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε διάστημα μόλις τριών μηνών. Η κακοκαιρία Darragh, όπως ονομάστηκε από την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, έφερε μέχρι και τον «σπάνιο» - όπως χαρακτηρίζεται – «κόκκινο συναγερμό», που προειδοποιεί για κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.



Ο «κόκκινος συναγερμός» κράτησε για 8 ώρες, από τις 3:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι και τις 11:00 το πρωί τοπική ώρα, φέρνοντας απανωτά προβλήματα σε κάθε λειτουργία της καθημερινότητας του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν και επηρέασε κυρίως τις περιοχές της Ουαλίας και νοτιοδυτικής Αγγλίας, τα φαινόμενα της κακοκαιρίας είναι εμφανή ακόμα και στο Λονδίνο, το οποίο και βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της χώρας.

Χωρίς ηλεκτρικό, κλήσεις για πλημμύρες, ακυρώσεις δρομολογίωνΣύμφωνα με τις μετρήσεις, η ταχύτητα του ανέμου έφτασε μέχρι και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα με εκατομμύρια ανθρώπους να λαμβάνουν το απαραίτητο μήνυμα προειδοποίησης στο κινητό τους από το απόγευμα της Παρασκευής. Μάλιστα, ο υπουργός επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς, ζήτησε από τον κόσμο «να μείνει στο σπίτι και να μην βάλει τον εαυτό του σε κίνδυνο, ακολουθώντας τις εκάστοτε οδηγίες».Χαρακτηριστικό του χάους που επικρατεί, είναι ότι 86.000 σπίτια σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό, σύμφωνα με την Ένωση Εταιρειών διανομής ενέργειας (Energy Networks Association), και το πληροφοριών που είχε σήμερα το πρωί.Δεκάδες πτήσεις, από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο ακυρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου και του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, το Χίθροου. Να αναφερθεί, ότι πτήση από το Άμπου Ντάμπι με προορισμό το Μάντσεστερ άλλαξε την πορεία της - λόγω κακοκαιρίας - βάζοντας ως τελικό προορισμό της το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης στην Γερμανία.Ο αεροδιάδρομος, του αεροδρομίου του Κάρντιφ, παρέμεινε κλειστός μέχρι τις 11 το πρωί, όπου και τελείωσε ο «κόκκινος συναγερμός». Ακόμα και στο Μπέλφαστ, της Β. Ιρλανδίας πάνω από 30 πτήσεις ακυρώθηκαν, από και προς το αεροδρόμιο της πόλης, αφού το νησί της Ιρλανδίας πλήττεται και εκείνο έντονα από την κακοκαιρία, με περισσότερα από 400,000 σπίτια και επιχειρήσεις να μένουν χωρίς ηλεκτρικό.Στη πρωτεύουσα της Ουαλίας, το Κάρντιφ όλα τα δρομολόγια τραίνων αναβλήθηκαν καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δέντρα έπεσαν στις γραμμές και κατά μήκος του σιδηρόδρομου, με ίδια εικόνα να παρατηρείται και στους σιδηρόδρομους της Β. Ιρλανδίας. Και άλλα δρομολόγια τραίνων επηρεάστηκαν, σε όλη την χώρα, με την ταχύτητά τους να μειώνεται μετά από τις απαραίτητες οδηγίες.Για σήμερα Σάββατο και τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, που ενώνουν την Αγγλία με την Γαλλία και τα λιμάνια του Ντόβερ με το Καλαί, ακυρώθηκαν, με την υπηρεσία να τονίζει ότι όλοι οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί. Πάντως ακόμα και ο κεντρικός οδικός άξονας που ενώνει την νότια Ουαλία με την Αγγλία έχει κλείσει σε αρκετά σημεία, με την έντονη βροχή και τον αέρα του επικρατεί να έχει επιφέρει αρκετές κλήσεις για πλημμύρες, λίγες μόλις εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα.Χωρίς ντέρμπι αυτό το ΣάββατοΠαράλληλα, ακόμα και οι αθλητικές διοργανώσεις επηρεάστηκαν, λόγω της κακοκαιρίας Darragh. Η Ένωση Ποδοσφαίρου της Ουαλίας αλλά και η αντίστοιχη του Ράγκμπι ανέβαλλε όλα τα παιχνίδια, για σήμερα Σάββατο, ενώ ακόμα και το ντέρμπι του Merseyside, Έβερτον-Λίβερπουλ αναβλήθηκε «λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών».Μεγάλα τμήματα της χώρας πάντως συνεχίζονται να βρίσκονται σε «πορτοκαλί» συναγερμό, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να αναμένεται να εξασθενίσουν πλήρως την Κυριακή.

