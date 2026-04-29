Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιχείρηση στη Δυτική Όχθη

O στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι στη διάρκεια της νύκτας σκότωσε έναν Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε εναντίον στρατιωτών, και συνέλαβε έναν άλλο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στη διάρκεια αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στην πόλη Σιλουάντ Ισραηλινοί στρατιώτες εισήλθαν σε κτίριο όπου διέμεναν πολλοί Παλαιστίνιοι. Ένας εξ αυτών επιτέθηκε εναντίον των στρατιωτών, ενώ ένας άλλος τους μαχαίρωσε.

«Τα στρατεύματα απάντησαν πυροβολώντας», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός και πρόσθεσε ότι ο ύποπτος που μαχαίρωσε τους στρατιώτες σκοτώθηκε, ενώ ο δεύτερος δράστης «εξουδετερώθηκε και συνελήφθη».

Δύο στρατιώτες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός 37χρονου άνδρα στο περιστατικό.

Η ένταση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία αποτέλεσε έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την έναρξη του πολέμου 1.073 Παλαιστίνιοι – ανάμεσά τους πολλοί άμαχοι – σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το ίδιο διάστημα τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί – στρατιώτες και άμαχοι – έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις Παλαιστινίων ή στη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.