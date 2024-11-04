Μπάιντεν: Η Ρωσία απέτυχε να υπονομεύσει τις εκλογές στη Μολδαβία

Ο Τζο Μπάιντεν συνεχάρη την πρόεδρο της Μολδαβίας Μάγια Σάντου για τη νίκη της στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι οι προσπάθειες της Ρωσίας να υπονομεύσει την εκλογική διαδικασία στη Μολδαβία απέτυχαν.

«Συγχαίρω τη Μάγια Σάντου για την ιστορική επανεκλογή της ως προέδρου της Μολδαβίας», τόνισε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του.

«Επί μήνες, η Ρωσία προσπαθούσε να υπονομεύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις εκλογικές διαδικασίες της Μολδαβίας. Αλλά η Ρωσία απέτυχε», πρόσθεσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Η 52χρονη Σάντου εξελέγη με το 55% των ψήφων έναντι ενός αντιπάλου που υποστηριζόταν από τους φιλορώσους, του Αλεξάντρ Στογιανόγκλο.

