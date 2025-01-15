Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πέντε πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Τζενίν, μετά τον βομβαρδισμό στον προσφυγικό καταυλισμό της πόλης αυτής, που βρίσκεται στη βόρεια Δυτική Όχθη.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον βομβαρδισμό, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Το Ισραήλ λέει ότι μαχητές ένοπλων οργανώσεων έχουν τη βάση τους σε αυτούς τους καταυλισμούς και κάποιοι ζουν εκεί, συχνά μαζί με τις οικογένειές τους. Ο στρατός εκτιμά ότι σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Τζενίν έχει κάποια σχέση με τη Χαμάς ή τον Ισλαμικό Τζιχάντ.

Από τον Μάρτιο του 2022 στην Τζενίν και άλλες περιοχές στη βόρεια Δυτική Όχθη έχουν γίνει πολλές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

