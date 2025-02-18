Ένα ζευγάρι στο βορειοανατολικό Πακιστάν συνελήφθη ως ύποπτο για τη δολοφονία ενός 13χρονου κοριτσιού, που εργαζόταν στο σπίτι του ως οικιακή βοηθός, επειδή πίστευαν ότι έκλεψε σοκολάτες.

Σύμφωνα με το BBC, το κορίτσι που είναι γνωστό με το όνομα, Iqra, υπέκυψε στα πολλαπλά τραύματά της στο νοσοκομείο την περασμένη Τετάρτη. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας το 13χρονο κορίτσι είχε βασανιστεί.

Η υπόθεση στην περιοχή Rawalpindi έχει προκαλέσει κοινωνική κατακραυγή και αναρτήσεις με το hashtag #JusticeforIqra που συγκεντρώνουν δεκάδες χιλιάδες προβολές και φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την παιδική εργασία και την κακομεταχείριση των οικιακών βοηθών.

Οι νόμοι που σχετίζονται με την παιδική εργασία μπορεί να διαφέρουν ανά περιοχή στη χώρα, αλλά παιδιά κάτω των 15 ετών δεν μπορούν να απασχοληθούν ως οικιακοί βοηθοί στην επαρχία Punjab όπου βρίσκεται η πόλη Rawalpindi.

«Ένιωσα εντελώς συντετριμμένος όταν πέθανε», είπε ο πατέρας της Iqra, Sana Ullah, στο BBC.

Δήλωσε ότι έλαβε κλήση από την αστυνομία την περασμένη Τετάρτη. Όταν πήγε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, είδε την Iqra ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι, χωρίς τις αισθήσεις της. Πέθανε λίγα λεπτά αργότερα.

Η Iqra άρχισε να εργάζεται ως υπηρέτρια από την ηλικία των οκτώ ετών. Ο πατέρας της, ένας 45χρονος αγρότης, είπε ότι την έστειλε να δουλέψει επειδή είχε χρέη.

Αφού άλλαξε κάποιους εργοδότες, το κορίτσι πήγε να δουλέψει πριν από δύο χρόνια για το ζευγάρι το οποίο έχει οκτώ παιδιά. Το 13χρονο κορίτσι αμειβόταν με περίπου 23 £ (28 $) το μήνα.

Η αστυνομία είπε ότι η Iqra είχε κατηγορηθεί από τους εργοδότες της ότι έκλεψε σοκολάτες, προσθέτοντας ότι η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι η Iqra είχε βασανιστεί.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι υπήρχαν ενδείξεις συστηματικής κακοποίησης. Εικόνες και βίντεο που εξασφάλισε το BBC έδειχναν πολλαπλά κατάγματα στα πόδια και τα χέρια της, καθώς και έναν σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι της.

Σε εξέλιξη είναι η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να εκτιμηθεί η πλήρης έκταση των τραυμάτων της και η αστυνομία είπε στο BBC ότι ακόμη αναμένεται το τελικό ιατρικό πόρισμα.

Οι εργοδότες της Iqra, συνελήφθησαν, μαζί με μία δασκάλα Κορανίου, που εργαζόταν για την οικογένεια. Η δασκάλα μετέφερε την Iqra στο νοσοκομείο και έφυγε αφού είπε στο προσωπικό του νοσοκομείου ότι ο πατέρας του κοριτσιού είχε πεθάνει και πως η μητέρα της δεν ήταν στην περιοχή.

Ο πατέρας της Iqra λέει ότι θέλει δικαιοσύνη για τον θάνατο της κόρης του. Ωστόσο, σημειώνεται πως παρά την κατακραυγή που συνήθως συγκεντρώνουν τέτοιες υποθέσεις, συνήθως διευθετούνται με εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.