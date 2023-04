Πακιστάν: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και δεκάδες τραυματίες από εκρήξεις σε γραφείο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας - Δείτε συγκλονιστικό βίντεο

Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε γραφείο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στην κοιλάδα Σουάτ του βορειοδυτικού Πακιστάν, με αποτέλεσμα τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι να τραυματιστούν.

«Δύο βόμβες εξερράγησαν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Αταουλάχ Χαν, αξιωματούχος της αστυνομίας, συμπληρώνοντας ότι το κτήριο κατέρρευσε.

The curse of Pakistan keeps falling on its innocent people. https://t.co/Z21Ur1gbnE