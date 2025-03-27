Στόχος της FAA η πρόσληψη 2.000 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Ο υπηρεσιακός διοικητής της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA) αναμένεται να παρουσιάσει σε υποεπιτροπή της Γερουσίας σχέδια για 2.000 προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας φέτος, μετά τις ελλείψεις προσωπικού που αποκαλύφθηκαν στον απόηχο της αεροπορικής τραγωδίας της 29ης Ιανουαρίου.

Εξαιτίας της σύγκρουσης στρατιωτικού ελικοπτέρου Black Hawk με αεροσκάφος της American Airlines κοντά στο αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, 67 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους.

O εκτελών χρέη διοικητή της FAA Κρις Ρόσελο σκοπεύει επίσης να συγκροτήσει επιτροπή που θα επανεξετάσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας ώστε να αποτραπούν στο μέλλον ανάλογα δυστυχήματα.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, θα ενημερώσει πως η εταιρεία Boeing θα εξακολουθήσει να βρίσκεται υπό την αυστηρή εποπτεία της FAA που θα επεκταθεί σε «κατασκευαστικές πρακτικές, διαδικασίες συντήρησης και ενημερώσεων λογισμικού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

