Πακιστάν: Τουλάχιστον 36 νεκροί από τις πλημμύρες - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 145 τραυματίστηκαν από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις το τελευταίο 24ωρο στο Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (NDMA). Μεταξύ των θυμάτων είναι επτά παιδιά και πέντε γυναίκες.

Floods in occupied Baluchistan by Pakistan

Left baluch people hopeless above the imagination

World is blind can not see it Shame we will never forgive this cruelties pic.twitter.com/pW9t6ziX5t