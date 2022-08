Νότια Αφρική: Μεγαλοπρεπής στέψη του νέου βασιλιά των Ζουλού - Δείτε βίντεο

Χιλιάδες Ζουλού, ντυμένοι με δέρματα ζώων χόρεψαν πολεμικούς χορούς, υποδεχόμενοι τον νέο βασιλιά.

Φορώντας μια παραδοσιακή στολή με μαύρα φτερά, ενθρονίστηκε χθες Σάββατο στη Νότια Αφρική ο νέος βασιλιάς των Ζουλού. Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να επευφημήσει τον 47χρονο Μισουζούλου, ο οποίος διαδέχεται τον πατέρα του Γκούντγουιλ Ζουελιτίνι που πέθανε πέρυσι ύστερα από 50 χρόνια στον θρόνο.

Μπορεί ο βασιλιάς των Ζουλού να μην έχει εκτελεστική εξουσία, όμως ασκεί ισχυρή επιρροή στα περισσότερα από 11 εκατομμύρια μέλη της μεγαλύτερης εθνότητας της Νοτίου Αφρικής.

Zulu King Misuzulu appearing in front of the royal family, amabutho, maidens & public for the first time after performing rituals of entering the kraal at KwaKhangelamankengana, Nongoma. #KingMisuZuluKaZwelithini #ZuluRoyalFamily pic.twitter.com/zIY2a4gWCM — Teboho Letsie (@Letsie5Letsie) August 20, 2022

Zola Zelusiwe Mafu is the only Queen of the late King Zwelithini ka Bhekuzulu who attended today's ceremony, seeing King Misuzulu mentioning that, it's really sad because his family casts him out #KingMisuZuluKaZwelithini #Misuzulu #InkosiEsibayeni pic.twitter.com/mP94GKforG — Simtho Biyela 🌐 (@SimthoBiyela) August 20, 2022

Ακολουθώντας πιστά το τελετουργικό, ο Μισουζούλου σκότωσε ένα λιοντάρι λίγες ημέρες πριν από την τελετή στέψης.

Χιλιάδες Ζουλού, ντυμένοι με δέρματα ζώων χόρεψαν πολεμικούς χορούς, υποδεχόμενοι τον νέο βασιλιά. Ποιητές εξυμνούσαν την ιστορία των Ζουλού, ενώ κοπέλες χόρευαν γυμνόστηθες. Δεκάδες αγελάδες θανατώθηκαν για τους πολυπληθείς καλεσμένους, μεταξύ των οποίων αντιπροσωπείες φυλών από γειτονικές χώρες που έφεραν δώρα στον νέο ηγέτη των Ζουλού.

Not being able to attend his nephew, Misizulu kaZwelithini’s crowing ceremony as Zulu king, Eswatini King, Mswati III has sent a sizable delegation to represent him. #Misuzulu @News24 @TeamNews24 pic.twitter.com/usLptda15w — Juniour Khumalo (@JKwritingz) August 20, 2022

«Είναι μεγάλη μέρα, όταν ο βασιλιάς μας ανέρχεται επισήμως στον θρόνο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο 59χρονος Θέμπα Φακάζι, ένας από τους πολεμιστές που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του βασιλιά των Ζουλού.

Οι περίπου 11 εκατομμύρια Ζουλού - σχεδόν ένας στους πέντε Νοτιοαφρικανούς - είναι απόγονοι του Σάκα, ενός χαρισματικού ηγέτη και στρατιωτικής ιδιοφυΐας που έγραψε ιστορία στον αγώνα ενάντια στη βρετανική αυτοκρατορία.

Ένα νέο κεφάλαιο αρχίζει για το έθνος των Ζουλού, είπε ο νέος βασιλιάς. «Υπόσχομαι ότι θα εργαστώ για να το ενώσω», τόνισε απευθυνόμενος στο πλήθος.

WATCH: Zulu regiments take turns in walking into the front of the main house at KwaKhangalemankengane palace in Nongoma to pay their homage to King Misuzulu KaZwelithini and move out to take their places of abode. Saturday has been dubbed the big day. @IOL pic.twitter.com/AbRidgoHPB — Sihle Mavuso (@ZANewsFlash) August 19, 2022

Για περισσότερο από έναν χρόνο, η διαμάχη για τη διαδοχή είχε προκαλέσει έριδες. Η πρώτη σύζυγος του αείμνηστου βασιλιά και η φυλή της αμφισβητούν τη νομιμότητα της στέψης του Μισουζούλου, ο οποίος γεννήθηκε από την τρίτη σύζυγο του Γκούντγουιλ Ζουελιτίνι.

Ο 47χρονος βασιλιάς, που έχει ήδη δύο συζύγους και τέσσερα παιδιά, έχει τον ρόλο εγγυητή της ειρήνης στο βασίλειό του. Ο πατέρας του ελάμβανε περίπου 75.000 ευρώ ετησίως για προσωπική του χρήση και είχε έναν προϋπολογισμό 4,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη λειτουργία του βασιλείου, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Ο ηγέτης των Ζουλού έχει υπό την εποπτεία του μια έκταση σχεδόν 30.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων -- περίπου όσο το Βέλγιο -- από την οποία μπορεί να εισπράττει ενοίκια.

Μετά την παραδοσιακή τελετή, ο νέος βασιλιάς των Ζουλού πρέπει να αναγνωριστεί επισήμως από τον πρόεδρο της Νοτίου Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα τους επόμενους μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

