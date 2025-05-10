Πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του Γερμανού ΥΠΕΞ Βάντεφουλ με τον αμερικανό ομόλογό του Ρούμπιο

Ο νέος επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γιόχαν Βάντεφουλ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Βάντεφουλ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη συζήτηση, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρούμπιο. «Η διατλαντική συνεργασία μας – συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών δεσμών στο ΝΑΤΟ και της στήριξης στην Ουκρανία – παραμένει καθοριστική για την ειρήνη και την ασφάλεια», τόνισε ο γερμανός υπουργός.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για θέματα που αποτελούν προτεραιότητες στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής των δύο χωρών, όπως οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Συζητήθηκε επίσης το ζήτημα της αύξησης των αμυντικών δαπανών από ευρωπαϊκές χώρες, ανέφερε η εκπρόσωπος Τάμι Μπρους.

Βάντεφουλ και Ρούμπιο επικοινώνησαν την επομένη της πρώτης τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του καγκελαρίου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά με στόχο τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Μερτς στην Ουάσινγκτον. Ο γερμανός καγκελάριος έχει δηλώσει πως θα ήθελε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ πριν από τις συνόδους κορυφής της G7 και του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο.

Η σύνοδος κορυφής της G7 θα διεξαχθεί στον Καναδά (15-17 Ιουνίου) και θα ακολουθήσει η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Χάγη (24-25 Ιουνίου).

Πηγή: skai.gr

