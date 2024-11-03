Η άνευ προηγουμένου ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη Λαχόρη του Πακιστάν ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν όλα τα δημοτικά σχολεία για μια εβδομάδα.

Από τη Δευτέρα, το 50% των υπαλλήλων γραφείου θα εργάζεται και από το σπίτι, στο πλαίσιο ενός σχεδίου «πράσινου lockdown». Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την απαγόρευση των ρίκσα που κινούνται με κινητήρα και των πωλητών που κάνουν μπάρμπεκιου χωρίς φίλτρα.

«Αυτή η αιθαλομίχλη είναι πολύ επιβλαβής για τα παιδιά, οι μάσκες πρέπει να είναι υποχρεωτικές στα σχολεία», δήλωσε ο ανώτερος υπουργός του Παντζάμπ, Marriyum Aurangzeb.

Η Λαχόρη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν, βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας των πόλεων με τον πιο μολυσμένο αέρα για δεύτερη φορά την Κυριακή.

Ο δείκτης ποιότητας του αέρα, ο οποίος μετρά μια σειρά ρύπων, ξεπέρασε το Σάββατο το 1.000, πολύ πάνω από το σημείο αναφοράς του 300 που θεωρείται «επικίνδυνο» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σύμφωνα με στοιχεία της IQAir.

Το επίπεδο των λεπτών σωματιδίων στον αέρα, το πιο επιβλαβές για την υγεία, εκτινάχθηκε, επίσης, σε επικίνδυνα επίπεδα.

Ο Raja Jehangir Anwar, ανώτερος αξιωματούχος του περιβάλλοντος, είπε ότι ο «μεγαλύτερος πονοκέφαλος» που προκαλεί την αιθαλομίχλη ήταν η πρακτική της καύσης των απορριμμάτων των καλλιεργειών, γνωστών ως καλαμιών, στα σύνορα με την Ινδία.

Ο Aurangzeb είπε ότι οι αναθυμιάσεις «μεταφέρονταν από τους ισχυρούς ανέμους στο Πακιστάν».

«Αυτό δεν μπορεί να λυθεί χωρίς συνομιλίες με την Ινδία», είπε, προσθέτοντας ότι η επαρχιακή κυβέρνηση θα ξεκινήσει τέτοιες συζητήσεις μέσω του υπουργείου Εξωτερικών.

Η κυβέρνηση προτρέπει τους πολίτες να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφύγουν τις περιττές μετακινήσεις.

Οχήματα εξοπλισμένα με αντλίες ψεκάζουν νερό στον αέρα για να βοηθήσουν στον έλεγχο του επιπέδου αιθαλομίχλης. Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν σταματήσει σε ορισμένες περιοχές.

Η κατάσταση θα αξιολογηθεί ξανά το επόμενο Σάββατο για να διαπιστωθεί εάν τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Η εισπνοή τοξικού αέρα μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την υγεία, όπως εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακές παθήσεις, καρκίνο του πνεύμονα και ορισμένες αναπνευστικές ασθένειες, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Τον περασμένο μήνα απαγορεύτηκε στους μαθητές να ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους μέχρι τον Ιανουάριο και οι ώρες του σχολείου προσαρμόστηκαν για να αποτρέψουν τα παιδιά να ταξιδεύουν όταν τα επίπεδα ρύπανσης είναι τα υψηλότερα.

«Ως μητέρα, είμαι γεμάτη άγχος», είπε η 42χρονη Λίλι Μίρζα στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

«Πέρυσι δεν ήταν τόσο άσχημα... Κάποιος πρέπει να μας πει τι συνέβη. Έσκασε κάπου μια βόμβα ρύπανσης;»

Η κρίση της αιθαλομίχλης είναι χειρότερη το χειμώνα, όταν ο κρύος, πυκνότερος αέρας παγιδεύει τους ρύπους πιο κοντά στο έδαφος.

