Οι πλημμύρες που έπληξαν τη Μάνδρα το 2017 με καταστροφικά αποτελέσματα και τον θάνατο 25 ανθρώπων, ήρθαν και πάλι στο προσκήνιο αυτό το διάστημα, καθώς εκδικάστηκε η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό και αποδόθηκαν ευθύνες για τη ραγδαία εισροή των υδάτων σε τμήματα της πόλης, λόγω πλημμελούς αντιμετώπισης προβλημάτων με αυθαίρετες κατασκευές στις κοίτες ρεμάτων.

Αναπόφευκτα, επανέρχονται και πάλι τα ερωτήματα περί αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής, περί ασφάλειας από έντονα φαινόμενα και περί σωστής διαχείρισης των ρεμάτων, πολύ περισσότερο όταν στο ενδιάμεσο προέκυψαν και οι μεγάλες πυρκαγιές στα βουνά γύρω από τη Μάνδρα, οι οποίες αποψίλωσαν τεράστιες δασικές εκτάσεις.

Σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα και με αφορμή τη δίκη, κλήθηκε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο να απαντήσει ο νέος δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος.

«Η περιοχή μας είναι ταλαιπωρημένη. Το 2017 και το 2018 είχαμε τις μεγάλες πλημμύρες και με απώλεια ζωής και το 2021 τη μεγάλη πυρκαγιά, αλλά και το 2023 τη φωτιά στα Δερβενοχώρια, που έφτασε μέχρι την άκρη της πόλης. Αντιλαμβάνεται πλέον ο καθένας το πρόβλημα και τους κινδύνους για την περιοχή και ας ξεκινήσουμε λοιπόν, πριν φτάσουμε στην Πολιτεία και στην Περιφέρεια, από το τι κάνουμε εμείς ως δήμος», μας λέει αρχικά ο κ. Δρίκος και συνεχίζει:

«Όταν στην αρχή της χρονιάς ανέλαβα διοίκηση, από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν να ρωτήσω τις εδώ αρμόδιες υπηρεσίες για το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας που ακολουθούμε. Και με μεγάλη έκπληξη άκουσα να μου λένε πως δεν υπάρχει τέτοιο Σχέδιο στον δήμο. Τι γίνεται; Τι κάνουμε; Πώς λειτουργούμε σε μια κρίσιμη κατάσταση, σ’ ένα έκτακτο περιστατικό; Πού πάνε οι δυνάμεις; Πού κινείται ο κόσμος; Τίποτα! Ως ευθύνη του δήμου δεν είχε γίνει τίποτα!

Το βάλαμε λοιπόν προτεραιότητα και μέσα στο εξάμηνο απέκτησε ο δήμος Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, όχι μόνο για τις φωτιές και τις πλημμύρες, αλλά και για τα χιόνια, καθώς τον χειμώνα έχουμε και τέτοια ζητήματα στα Βίλια και αλλού, και για σεισμούς, αλλά και για βιομηχανικό ατύχημα. Υπάρχει δηλαδή σχεδιασμός και για τις πέντε αυτές περιπτώσεις. Οπότε, αρχίζουμε ως δήμος να αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις που μας αντιστοιχούν. Τοποθετήσαμε και έξυπνα συστήματα για τα δάση, όπως επιτήρηση με drones και προλάβαμε φωτιές ειδικά αυτό το καλοκαίρι».

Αμέσως μετά ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας περνάει την αναφορά του στον δεύτερο βαθμό Αυτοδιοίκησης και μιλάει για την αντιπλημμυρική θωράκιση. Λέει συγκεκριμένα: «Από εκεί και πέρα, η ευθύνη μας είναι μικρή ως προς τα ρέματα για παράδειγμα, καθώς η διαχείρισή τους και ο καθαρισμός είναι ευθύνη της Περιφέρειας, ωστόσο εμείς θέλουμε να συνδράμουμε και σε αυτόν τον τομέα.

Το 2017 ήταν η μεγάλη πλημμύρα με πολύ δυνατή βροχή, που σύμφωνα με τις μετρήσεις έφτασε τα 280 χιλιοστά. Τότε, η Περιφέρεια ξεκίνησε τα έργα για να θωρακίσει την περιοχή από ανάλογα φαινόμενα.

Προσωπικά, δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω το ότι έχουν γίνει αυτά τα έργα για τη θωράκιση της περιοχής σύμφωνα με τα τότε δεδομένα, όμως αναπόφευκτα γεννάται ένα άλλο ερώτημα, γιατί ζούμε σε περίοδο κλιματικής αλλαγής και τα φαινόμενα γίνονται όλο και πιο έντονα. Προκύπτει το ερώτημα, αν η Μάνδρα είναι θωρακισμένη απέναντι σε πιο δυνατές καταστάσεις από αυτές του 2017; Θεωρώ πως μπορεί και να μην είναι για μια βροχή πάνω από 400 χιλιοστά ας πούμε, όπως ήταν εκείνη η βροχή στον Βόλο. Δεν είναι σπάνια πλέον τέτοια δυνατά φαινόμενα στην εποχή που ζούμε. Εμείς λοιπόν αντέχουμε σε τόσο μεγαλύτερα επίπεδα βροχής; Αν όχι, τότε να προβούμε άμεσα ως Πολιτεία και ως Περιφέρεια σε επιπλέον έργα θωράκισης, για να αντέξει η περιοχή».

Και ο κ. Δρίκος καταλήγει: «Έχουν καεί τεράστιες δασικές εκτάσεις στην περιοχή και έχει χαθεί η απορροφητικότητα σε μεγάλο βαθμό. Αυτή λοιπόν είναι η αγωνία μας και η δική μου και των δημοτών. Αν αντέχουμε σε πιο δυνατά φαινόμενα. Και ως δήμος την έχουμε μεταφέρει εγγράφως στην Πολιτεία, στην Περιφέρεια, στο Δασαρχείο και όπου αλλού».

Περιφέρεια Αττικής: Η θωράκιση της Δυτικής Αττικής είναι ύψιστη προτεραιότητά μας

«Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αττικής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη Μητροπολιτική Αττική» έχει αναφέρει επανειλημμένα ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς με αφορμή τις τεράστιες καταστροφές σε περιουσίες και δασικές εκτάσεις που προκαλεσαν οι πυρκαγιές του '21 και του '23 στα Γεράνεια όρη, στα Βίλια, στη Μάνδρα και στην ευρύτερη περιοχή που είχε πληγεί καίρια, ελάχιστα χρόνια νωρίτερα από τη φονική καταιγίδα στο όρος Πατέρα και τις πλημμύρες που ακολούθησαν.

Για τα πολυεπίπεδα μέτρα και έργα που έχουν ληφθεί και προγραμματιστεί προκειμένου να προστατευτούν αποτελεσματικά οι ζωές και η περιουσίες όσο για το φυσικό περιβάλλον, μιλούν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Κλεάνθης Βαρελάς και ο προϊστάμενος της αυτοτελούς διεύθυνσης πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νίκος Πασάς.

Ειδικότερα, ο κ. Βαρελάς παρέθεσε αναλυτικό πίνακα με τα κοστολόγια και τα χρονοδιαγράμματα των έργων και των μελετών που εκτελέστηκαν ή είναι υπο εκτέλεση και σε ποιο στάδιο βρίσκονται, είτε αυτά αφορούν ρέματα, όμβρια, φράγματα κλπ

Από την από την πλευρά του, ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Ν. Πασάς, μας υπογραμμίζει: «Το θέμα των καθαρισμών και της θωράκισης εν γένει της Δυτικής Αττικής που αφορά στην προάσπιση της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, επιβάλλει την ανάληψη πρωτοβουλιών και εκτέλεσης των ανάλογων τεχνικών έργων.

Προς την κατεύθυνση αυτή εκτελούνται έργα και μελέτες από τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικης (Π.Ε.Δ.Α.), από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικής Προστασίας».

Ενδεικτικά, συνοψίζει ο ίδιος, σε διαδικασία δημοπράτησης βρίσκονται οι μελέτες φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας και συγκράτησης φερτών λεκανών απορροής των περιοχών που επλήγησαν από την πυρκαγιά των Βιλίων το 2021 και από την πυρκαγιά στα Γεράνεια όρη το 2021, όπως και η μελέτη επικαιροποίησης της εκτροπής του ρέματος Αγίας Παρασκευής και ο έλεγχος επάρκειας του υλοποιημένου έργου της εκτροπής του ρέματος Μαυρατζά στο ρέμα Παράπηγα.

Περαιτέρω, σε εξέλιξη βρίσκεται η σύνταξη μελετών για τα ρέματα Κινέτας και οι μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος Γιώργη στη Νέα Περάμο, και των ρεμάτων Νερακίου και Λουτρόπυργου, των λοιπών ρεμάτων της Νέας Περάμου και του ρέματος Καμάρας του Δήμου Μεγαρέων.

Επιπλέον, εκτελείται η συντήρηση και ο καθαρισμός των φρεατίων ομβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητος Π.Ε.Δ.Α., βρίσκεται σε εξέλιξη η αντιπλημμυρική προστασία της ανατολικής λεκάνης της Δ.Ε. 'Ανω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, καθώς και η αποχέτευση ομβρίων υδάτων της Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Πασσάς μας ενημερωνει, ότι σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης βρίσκονται ο καθαρισμός των ρεμάτων αρμοδιότητος ΠΕΔΑ, όπως και η συνδρομή στην αστυνόμευση των εν λόγω ρεμάτων.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

