«Ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί, εμείς κερδίζουμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν σε δημοσιογράφους στον κήπο του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «λαμβάνει πολλές αναφορές» από τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, οι οποίες, όπως σημείωσε, διαρκούν εδώ και πολλές ώρες, αλλά πρόσθεσε: «Ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί, εμείς κερδίζουμε. Έχουμε νικήσει ολοκληρωτικά αυτή τη χώρα».

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι, είτε επιτευχθεί είτε όχι συμφωνία με το Ιράν, «δεν έχει καμία διαφορά για μένα».

Επανέλαβε δε τους ισχυρισμούς του ότι οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει την ιρανική αεροπορία, το ναυτικό και την ηγεσία της χώρας, και ότι τώρα εργάζονται για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, κάτι που, όπως είπε, οι ΗΠΑ κάνουν για λογαριασμό χωρών που είναι «φοβισμένες είτε αδύναμες είτε τσιγκούνικες».

«Δεν μας βοήθησε το ΝΑΤΟ», γκρίνιαξε πάλι, πριν επαναλάβει για τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ: «Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά από τη δική μου σκοπιά δεν με νοιάζει».

Πηγή: skai.gr

