Πακιστάν και Αφγανιστάν αντάλλαξαν πυρά κατά μήκος των συνόρων τους

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν αντάλλαξαν πυρά κατά μήκος των συνόρων τους αργά την Παρασκευή, σύμφωνα με αξιωματούχους και των δύο χωρών, εν μέσω αυξημένων εντάσεων μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Ο εκπρόσωπος των Αφγανών Ταλιμπάν, Zabihullah Mujahid, δήλωσε ότι οι πακιστανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στην περιοχή Spin Boldak της επαρχίας Kandahar. Ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Πακιστάν κατηγόρησε τις αφγανικές δυνάμεις για «απρόκλητα πυρά» κατά μήκος των συνόρων Chaman.

«Το Πακιστάν παραμένει σε πλήρη επιφυλακή και δεσμεύεται να διασφαλίσει την εδαφική του ακεραιότητα και την ασφάλεια των πολιτών του», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Mosharraf Zaidi σε σχετική ανακοίνωση.

Κάτοικοι της περιοχής από την αφγανική πλευρά, με τους οποίους επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, είπαν ότι η ανταλλαγή πυρών ξεκίνησε γύρω στις 22.30 τοπική ώρα και κράτησε περίπου δύο ώρες.

Ο Άλι Μοχάμεντ Χάκμαλ, ο επικεφαλής της υπηρεσίες Πληροφοριών της Κανταχάρ, κατηγόρησε και αυτός το γειτονικό Πακιστάν για την έναρξη των εχθροπραξιών, ανακοινώνοντας αργότερα ότι τερματίστηκαν. Το Πακιστάν χρησιμοποίησε «βαρύ και ελαφρύ πυροβολικό» και βλήματα όλμων έπληξαν σπίτια, υποστήριξε. «Οι συγκρούσεις σταμάτησαν, οι δύο πλευρές δέχτηκαν να βάλουν τέλος», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν υπάρχουν θύματα. Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην πακιστανική πλευρά, στο Σαμάν, άκουσε πυρά και εκρήξεις.

Η ανταλλαγή πυρών έλαβε χώρα δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση ενός νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των γειτονικών χωρών της Νότιας Ασίας, οι οποίες δεν κατέληξαν σε καμία σημαντική πρόοδο, αν και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν την εύθραυστη εκεχειρία.

Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Σαουδική Αραβία ήταν οι τελευταίες μιας σειράς συναντήσεων που διοργάνωσαν το Κατάρ, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία με στόχο την εκτόνωση των εντάσεων μετά τις αιματηρές συγκρούσεις στα σύνορα τον Οκτώβριο.

Το Ισλαμαμπάντ ισχυρίζεται ότι μαχητές με βάση το Αφγανιστάν έχουν πραγματοποιήσει πρόσφατες επιθέσεις στο Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένων βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας στις οποίες συμμετείχαν Αφγανοί υπήκοοι. Η Καμπούλ αρνείται την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ασφάλεια στο εσωτερικό του Πακιστάν.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις του Οκτωβρίου, στις χειρότερες βιαιότητες στα σύνορα από την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν το 2021.

