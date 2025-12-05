ΗΠΑ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον φερόμενο «βομβιστή της Ουάσινγκτον»

Ένας άνδρας που κατηγορείται για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών στην Ουάσινγκτον την παραμονή των ταραχών της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ εμφανίστηκε στο δικαστήριο για πρώτη φορά το απόγευμα της Παρασκευής, αν και η σύντομη ακροαματική διαδικασία δεν έδωσε πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τα πιθανά κίνητρά του.

Ο Μπράιαν Κόουλ ο νεότερος, 30 ετών, κατηγορήθηκε την Πέμπτη για μεταφορά εκρηκτικού μηχανισμού και απόπειρα κακόβουλης καταστροφής με εκρηκτικό υλικό. Δεκάδες πράκτορες του FBI και ομάδες με στολές παραλλαγής τον συνέλαβαν στο σπίτι του στη Βόρεια Βιρτζίνια.

Ο βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τσαρλς Τζόουνς, δήλωσε την Παρασκευή στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον ότι ο Κόουλ μίλησε με τις αρχές επιβολής του νόμου για περισσότερες από τέσσερις ώρες την προηγούμενη μέρα. Δύο άτομα που γνώριζαν το θέμα περιέγραψαν προηγουμένως τον Κόουλ ως εξτρεμιστή στις πολιτικές του πεποιθήσεις. Μίλησαν την Πέμπτη υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν λεπτομέρειες της συνεχιζόμενης έρευνας.

Η σύλληψη, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την ανακάλυψη των εκρηκτικών μηχανισμών κοντά στα κεντρικά γραφεία των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών, σηματοδότησε μια σημαντική εξέλιξη σε μια υπόθεση που ταλανίζεται από θεωρίες συνωμοσίας και αδιέξοδα. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν ότι η σύλληψη έγινε αφότου οι ερευνητές εξέτασαν εκ νέου τα αποδεικτικά στοιχεία φέτος.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα του δικαστηρίου, ο Κόουλ είπε στη δικαστή μόνο το όνομά του, την ηλικία του, ότι το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσής του ήταν το λύκειο, και ότι κατανοούσε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Θα κρατηθεί στη φυλακή μέχρι την επόμενη ακρόασή του στις 15 Δεκεμβρίου.

O Τζόουνς είπε ότι οι εισαγγελείς θα παράσχουν στην υπεράσπιση έναν σκληρό δίσκο που περιέχει τη συνέντευξη της Πέμπτης με τις αρχές επιβολής του νόμου, υλικό παρακολούθησης και τα δεδομένα ιστορικού αγορών που αναφέρονται στα έγγραφα της κατηγορίας.

Καθώς ο Κόουλ οδηγούνταν έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου με μια μπεζ φόρμα με κοντό μανίκι, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους φώναξαν: «Σε αγαπάμε!»

Μια γυναίκα στο σπίτι της γιαγιάς του αναφέρθηκε στις κατηγορίες την Πέμπτη: «Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν μας έχουν πει τίποτα όλη μέρα».

Ερωτηθείσα για τον Κόουλ σχολίασε: «Είναι ένα ήσυχο αγόρι. Πραγματικά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει αυτό που λένε».

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.