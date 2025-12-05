Υπόθεση στημένων στην Τουρκία: Εντάλματα σύλληψης για 29 ποδοσφαιριστές

Η τουρκική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του αρχηγού της Φενέρμπαχτσε, Μερτ Χακάν Γιαντάς, στο πλαίσιο της ευρείας έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση αγώνων που συγκλονίζει το τουρκικό ποδόσφαιρο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το BBC.

Ο Γιαντάς, ο οποίος μετρά πάνω από 100 συμμετοχές με τη Φενέρμπαχτσε και ανέλαβε την αρχηγία τον Αύγουστο, κατηγορείται ότι συμμετείχε σε παράνομα στοιχήματα μέσω τρίτου προσώπου. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, έχει τεθεί υπό κράτηση.

Οι εισαγγελικές αρχές της Κωνσταντινούπολης εξέδωσαν 46 εντάλματα σύλληψης ,μεταξύ αυτών, 29 αφορούν ποδοσφαιριστές, καθώς το σκάνδαλο που ταλανίζει τον χώρο συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 35 άτομα, ενώ πέντε από τα έντεκα που παραμένουν ασύλληπτα πιστεύεται ότι βρίσκονται στο εξωτερικό. «Οι έρευνες συνεχίζονται με σχολαστικότητα και αποφασιστικότητα», αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται και ο Μετεχάν Μπαλτατσί της Γαλατασαράι, ο οποίος κατηγορείται ότι στοιχημάτισε σε αγώνες της ομάδας του. Ο 23χρονος είχε ήδη τιμωρηθεί με εννέα μήνες αποκλεισμό από την τουρκική ομοσπονδία. Συνολικά, 27 από τους 29 κατηγορούμενους παίκτες φέρονται να στοιχημάτισαν σε αναμετρήσεις των συλλόγων τους, παρά την αυστηρή απαγόρευση στοιχηματισμού για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Στη λίστα των κατηγορουμένων βρίσκονται επίσης παράγοντες και προπονητές: ο ιδιοκτήτης της Άνκαρασπορ Αχμέτ Οκατάν, ο πρόεδρος της ομάδας Μεχμέτ Εμίν Κατίπογλου, ο πρόεδρος της Ματσίλι Μπελεντιγεσπορ Σαχίν Καγιά και δύο προπονητές, με κατηγορίες ότι επηρέασαν αποτέλεσμα αγώνα τον Απρίλιο του 2024. Επιπλέον, έξι άτομα, ανάμεσά τους κι ένας ποδοσφαιριστής, κατηγορούνται για απόπειρα χειραγώγησης της αναμέτρησης Ουμρανιγεσπορ–Γκιρεσουνσπορ τον Δεκέμβριο του 2023.

Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζουν ακόμη ο πρώην πρόεδρος της Άντανα Ντεμισπορ Μουράτ Σαντσάκ, ο πρώην διαιτητής και νυν σχολιαστής Αχμέτ Τσακάρ μαζί με τη σύζυγό του, καθώς και ο εν ενεργεία διαιτητής Ζορμπάι Κουτσούκ, για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές.

Τον Νοέμβριο η τουρκική ομοσπονδία είχε ήδη επιβάλει ποινές σε περισσότερους από 1.000 παίκτες για παραβάσεις σχετικές με στοιχηματισμό, μετά τις αποκαλύψεις του προέδρου Ιμπραΐμ Χασιοσμάνογλου για εκτεταμένη εμπλοκή διαιτητών σε στοιχηματικούς λογαριασμούς.

Πηγή: skai.gr

