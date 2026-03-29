Περιφερειακές δυνάμεις συναντώνται για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

Οι χώρες προτείνουν λύσεις για την αποκατάσταση της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία κοινοπραξίας διαχείρισης και την επιβολή τελών, σύμφωνα με πηγές



Το Πακιστάν φιλοξένησε συνομιλίες με την Τουρκία, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία την Κυριακή, 29/3, ένα μήνα μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, με τις αρχικές συζητήσεις να επικεντρώνονται σε προτάσεις για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών περιφερειακών δυνάμεων έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες, ενώ το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην προχωρήσουν σε χερσαία επίθεση και οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου αυξήθηκαν εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ.

Οι χώρες που συμμετείχαν στη συνάντηση στο Πακιστάν έχουν προτείνει ιδέες προς την Ουάσινγκτον που σχετίζονται με τη θαλάσσια κυκλοφορία και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με πέντε πηγές που επικαλείται το Reuters, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για τη σταθεροποίηση των ροών ναυτιλίας.

Το Στενό του Ορμούζ αποτελούσε προηγουμένως δίοδο για περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, αλλά το Ιράν έχει ουσιαστικά διακόψει τη διέλευση πλοίων από εκεί, ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ που ξεκίνησαν πριν από έναν μήνα.

Προτάσεις για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τις στενές του σχέσεις τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί σε βασικό διπλωματικό δίαυλο στη σύγκρουση, ενώ η Άγκυρα και το Κάιρο έχουν επίσης διαδραματίσει ρόλο.

Μια πηγή από το Πακιστάν ανέφερε ότι προτάσεις είχαν διαβιβαστεί στον Λευκό Οίκο από το Πακιστάν πριν από τη συνάντηση της Κυριακής και περιλάμβαναν δομές τελών παρόμοιες με εκείνες της Διώρυγας του Σουέζ.

Δύο ακόμη πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να σχηματίσουν μια κοινοπραξία για τη διαχείριση των ροών πετρελαίου μέσω της θαλάσσιας οδού και είχαν ζητήσει από το Πακιστάν να συμμετάσχει.

Η πρόταση για τη δημιουργία μιας τέτοιας κοινοπραξίας έχει συζητηθεί με τις ΗΠΑ και το Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η πρώτη πακιστανική πηγή ανέφερε ότι ο αρχηγός του στρατού της χώρας, Ασίμ Μουνίρ, είχε τακτική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Διπλωματική πηγή από την Τουρκία δήλωσε ότι προτεραιότητα της Άγκυρας είναι η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

«Η διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε το πρόσωπο, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία του.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, είχε ξεχωριστές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους ομολόγους του από την Τουρκία και την Αίγυπτο, τονίζοντας τη σημασία του διαλόγου και της διαρκούς διπλωματικής εμπλοκής, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.

Ξεχωριστά, ο Νταρ ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει τη διέλευση 20 ακόμη πλοίων με πακιστανική σημαία μέσω του Στενού του Ορμούζ.

