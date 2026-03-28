Τετραμερής συνάντηση Πακιστάν, Τουρκίας, Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας για το Ιράν

Το Ισλαμαμπάντ αναμένεται να φιλοξενήσει στις 30 Μαρτίου τετραμερή συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας, προκειμένου να συζητηθούν οι περιφερειακές εξελίξεις, περιλαμβανομένου του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Πακιστάν.

Η συνάντηση μεταξύ των τεσσάρων χωρών θα είναι η πρώτη του είδους της από την έναρξη του πολέμου.

Το τουρκικό δημόσιο δίκτυο TRT World μετέδωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε πως υπήρχαν αρχικά σχέδια οι συνομιλίες να φιλοξενηθούν στην Τουρκία.

«Όμως, επειδή ο Πακιστανός αδελφός μας έπρεπε να παραμείνει στη χώρα του, τη μεταφέραμε στο Πακιστάν», δήλωσε ο Φιντάν, σύμφωνα με το TRT World.

Το Πακιστάν έχει αναδειχθεί σε βασικό μεσολαβητή στον τρέχοντα γύρο διπλωματικών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μεταφέροντας στο Ιράν ένα ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων που πρότεινε η Ουάσινγκτον.

Πηγή: skai.gr

