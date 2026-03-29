Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ιράν απειλεί να πλήξει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln αν πλησιάσει το Στενό του Ορμούζ

USS Abraham Lincoln

Ο αρχηγός του ιρανικού ναυτικού, Σαχράμ Ιρανί, δήλωσε σήμερα ότι το USS Abraham Lincoln θα αποτελέσει στόχο εάν εισέλθει σε εμβέλεια, υπογραμμίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «εκδικηθεί» για τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας Dena στις 4 Μαρτίου.

«Μόλις η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln βρεθεί σε εμβέλεια βολής, θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων του πολεμικού πλοίου Dena εκτοξεύοντας διάφορους τύπους πυραύλων», δήλωσε ο Ιρανί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή USS Abraham Lincoln Ιράν Στενά του Ορμούζ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark