Οι Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP) ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας σήμερα το πρωί στο Ισλαμαμπάντ που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό 27 άλλων.

«Σήμερα, ένα από τα μέλη μας επιτέθηκε σε δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ», δήλωσε η οργάνωση σε ανακοίνωση που δόθηκε στους δημοσιογράφους.

«Θα εξαπολυθούν επιθέσεις κατά εκείνων που εκδίδουν αποφάσεις με βάση τον μη ισλαμικό νόμο, αυτούς που τις εκτελούν και αυτούς που τους προστατεύουν, έως ότου η σαρία να κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα».

Ο υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί δήλωσε ότι ο βομβιστής προσπάθησε να εισέλθει πεζή στο δικαστήριο αλλά πυροδότησε τον μηχανισμό έξω από αυτό, κοντά σε όχημα της αστυνομίας, αφότου περίμενε εκεί για 10-15 λεπτά.

Οι Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP)είναι μια ένοπλη οργάνωση που δηλώνει ότι έχει την ίδια ιδεολογία με τους Ταλιμπάν της Καμπούλ και συχνά στοχοθετεί τις πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Η σηεμερινή επίθεση δημιουργεί φόβους για κλιμάκωση μεταξύ του Πακιστάν και του Αφγανιστάν, που τον Οκτώβριο είχαν μια εβδομάδα βίαιων συγκρούσεων.

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συγκρούστηκαν στα μέσα Οκτωβρίου με ασυνήθιστη ένταση, κυρίως κατά μήκος των συνόρων τους. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων περίπου 50 Αφγανοί πολίτες, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν σε εύθραυστη εκεχειρία, αλλά δεν κατάφεραν να διευκρινίσουν τις λεπτομέρειές της στη διάρκεια πολλών γύρων διαπραγμάτευσης και απειλούν ότι θα ξεκινήσουν και πάλι οι εχθροπραξίες στην περίπτωση επίθεσης στο έδαφός τους.

Το Ισλαμαμπάντ θεωρείται μια σχετικά ασφαλής πόλη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, με την τελευταία επίθεση εκεί να γίνεται τον Δεκέμβριο του 2022.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η επίθεση αυτοκτονίας στο Ισλαμαμπάντ έγινε μία ήμερα μετά την επίθεση σε σχολή στην επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκβα (βορειοδυτικά, στα σύνορα με το Αφγανιστάν), με 3 νεκρούς

Αντιμέτωπο με έξαρση των επιθέσεων κατά των δυνάμεων ασφαλείας του, το Ισλαμαμπάντ ζητά από το γειτονικό Αφγανιστάν εγγυήσεις ότι θα σταματήσει να στηρίζει τους Ταλιμπάν του Πακιστάν.

