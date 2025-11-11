Μέλη σωστικών συνεργείων στις Φιλιππίνες ξεκίνησαν σήμερα να καθαρίζουν τις περιοχές που επλήγησαν από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, εκμεταλλευόμενα την υποχώρηση των υδάτων στα πλημμυρισμένα χωριά, όπου ο απολογισμός αυξήθηκε σε 25 νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί 10 ετών.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ έφτασε το βράδυ της Κυριακής στις ανατολικές ακτές των Φιλιππίνων και έπληξε σχεδόν όλη τη χώρα, αναγκάζοντας ανάγκασε 1,4 εκατ. ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, λίγες ημέρες αφότου ο τυφώνας Καλμάγκι προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και τον θάνατο τουλάχιστον 232 ανθρώπων στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Μεταξύ των 25 νέων θανάτων, οι 19 καταγράφηκαν στην Κορδιλιέρα, τη μεγαλύτερη οροσειρά της χώρας, όπου τα περισσότερα θύματα έχασαν τη ζωή τους σε κατολισθήσεις.

Στην παράκτια επαρχία Ιζαμπέλα, μια πόλη 6.000 κατοίκων παρέμενε σήμερα αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ επίσης αποκομμένα ήταν τμήματα της γειτονικής επαρχίας Νουέβα Βιζκάγια.

«Δυσκολευόμαστε να προσεγγίσουμε τις περιοχές αυτές», δήλωσε ο Αλβίν Αϊσόν, εκπρόσωπος της περιφέρειας Καγκαγιάν προσθέτοντας ότι οι κατολισθήσεις εμποδίζουν τους διασώστες να φθάσουν στους πληγέντες.

Άλλοι κάτοικοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή «σε κέντρα φιλοξενίας, αλλά όταν επιστρέψουν στα σπίτια τους θα χρειαστεί χρόνος για την ανοικοδόμηση», πρόσθεσε.

Η Ταΐβάν προετοιμάζεται

Ο Φουνγκ-γουόνγκ υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα ενώ ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις στο γειτονικό νησί της Ταϊβάν, στο οποίο ο τυφώνας αναμένεται να φθάσει αύριο.

Οι αρχές έκλεισαν τα σχολεία, τα γραφεία και τις υπηρεσίες σε πολλές κομητείες.

Έως και 400 χιλιοστά βροχής αναμένεται να πέσουν μέσα στις επόμενες 24 ώρες, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης και της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τις ορεινές περιοχές, τα παράλια και «άλλα επικίνδυνα σημεία» για να «περάσουν την περίοδο αυτή με ασφάλεια».

