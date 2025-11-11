Ο Ζελένσκι επισκέπτεται τη Χερσώνα - Η Ρωσία λέει ότι τελείωσε η εκεχειρ στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε σήμερα στη γραμμή του πυρός την πόλη Χερσώνα, η οποία απέχει μόλις μερικά χιλιόμετρα από τις ρωσικές θέσεις στην άλλη πλευρά του ποταμού Δνείπερου και τελεί υπό συνεχείς βομβαρδισμούς και επιθέσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones).

Ο Ζελένσκι ανήρτησε φωτογραφία του στην είσοδο της πόλης με μια μεγάλη διακοσμητική πινακίδα που γράφει "Χερσώνα" πίσω του.

Ανήρτησε επίσης βίντεο που τον δείχνει να εκφωνεί ομιλία για την τρίτη επέτειο της απόσυρσης της Ρωσίας από τη Χερσώνα το 2022, τη χρονιά που ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία.

Today, I’m in Kherson. It is already the third anniversary of the city’s liberation from the Russians – the occupiers fled, and we remember how the courage of our people made it happen, how Ukrainian flags returned to Kherson. I thank every one of our warriors who fought for… pic.twitter.com/NcaacfDeuh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2025

«Ετοιμάζουμε αποφάσεις που θα πρέπει να ενισχύσουν τη Χερσώνα», είπε στην ομιλία.

Ο Ζελένσκι είπε πως θα συναντηθεί σήμερα με τοπικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους του στρατού σχετικά με την υπεράσπιση της πόλης, που αγωνίζεται απέναντι στην ολοένα αυξανόμενη απειλή ρωσικής επίθεσης με μικρά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Στο μεταξύ, η προσωρινή κατάπαυση του πυρός κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια έλαβε τέλος μετά την αποκατάσταση και των δύο γραμμών ενεργειακού εφοδιασμού, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο την εκπρόσωπο του σταθμού Γεβγκελίνα Γιασίνα.

