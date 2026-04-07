Πακιστάν: Πρόταση για εκεχειρία δύο εβδομάδων και παράταση του τελεσιγράφου Τραμπ

Ο Σαρίφ απηύθυνε επίσης έκκληση προς την Τεχεράνη να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ για το ίδιο χρονικό διάστημα, ως ένδειξη καλής θέλησης

Πακιστάν-Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στη Μέση Ανατολή σημειώνουν σταθερή πρόοδο.

Παράλληλα, ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να παρατείνει την προθεσμία που έχει θέσει προς το Ιράν για δύο εβδομάδες.

Ο Σαρίφ κάλεσε επίσης την Τεχεράνη να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ για το ίδιο χρονικό διάστημα, ως ένδειξη καλής θέλησης.

Τέλος, ζήτησε από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να τηρήσουν εκεχειρία δύο εβδομάδων σε όλα τα μέτωπα, ώστε να δοθεί χρόνος στη διπλωματία να οδηγήσει σε οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης.
 

TAGS: Πακιστάν Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ
