Πακιστάν: Πρόταση για εκεχειρία δύο εβδομάδων και παράταση του τελεσιγράφου Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στη Μέση Ανατολή σημειώνουν σταθερή πρόοδο.

Παράλληλα, ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να παρατείνει την προθεσμία που έχει θέσει προς το Ιράν για δύο εβδομάδες.

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

Ο Σαρίφ κάλεσε επίσης την Τεχεράνη να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ για το ίδιο χρονικό διάστημα, ως ένδειξη καλής θέλησης.

Τέλος, ζήτησε από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να τηρήσουν εκεχειρία δύο εβδομάδων σε όλα τα μέτωπα, ώστε να δοθεί χρόνος στη διπλωματία να οδηγήσει σε οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.