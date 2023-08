Πακιστάν: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω» λέει μαθητής που ήταν εγκλωβισμένος στο τελεφερίκ - Δείτε βίντεο

«Νόμιζα ότι ήταν η τελευταία μου μέρα και τελείωσε για μένα», αναφέρει στο BBC ένα από τα παιδιά που ήταν στο τελεφερίκ πάνω από μια χαράδρα στο Πακιστάν, περιγράφοντας τη δοκιμασία που έζησε. «Όταν ο αναβατήρας ήταν στα μισά του δρόμου, το σχοινί του έσπασε. Ήταν κρεμασμένο και ήμουν τρομοκρατημένος», είπε ο Αταουλάχ Σαχ.

Και τα οκτώ άτομα σώθηκαν τελικά σε μια επιχείρηση που διήρκεσε πάνω από 12 ώρες.

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο έσωσε ένα παγιδευμένο παιδί, ενώ οι ειδικοί του zip line μετέφεραν την υπόλοιπη ομάδα μετά το σκοτάδι.

Τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο όταν έσπασαν δύο από τα καλώδια του τελεφερίκ

Έμεινε να κρέμεται επικίνδυνα 274 μέτρα (900 πόδια) πάνω από το έδαφος ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

«Ήταν σαν μία μεγάλη καταστροφή για την περιοχή», είπε ο Φαχίμ Ουντίν Σαχ, θείος ενός από τα παιδιά που διασώθηκαν. «Όλοι έτρεξαν έξω από τα σπίτια τους. Ένα παιδί σχεδόν από κάθε νοικοκυριό ήταν στο τελεφερίκ», πρόσθεσε.

