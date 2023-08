Μεγάλη φωτιά στο Τσανάκαλε της Τουρκίας για δεύτερη μέρα – Κινδυνεύουν πόλεις - Ανοιγοκλείνουν τα Δαρδανέλια (βίντεο)

Μεγάλη δασική πυρκαγιά καίει για δεύτερη μέρα σήμερα στην επαρχία Τσανάκαλε στη βορειοδυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να έχουν εκκενωθεί χωριά, οι φλόγες να απειλούν πόλεις και να εμποδίζεται η διεύλευση των πλοίων στα στενά των Δαρδανελίων.

Η δασική πυρκαγιά έχει επεκταθεί σε έκταση 15.000 στρεμμάτων, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Γεωργίας και Δασών.

Συνολικά 1.251 άνθρωποι από εννέα χωριά καθώς και από μια πανεπιστημιούπολη αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας.

TURKEY IS ON FIRE 🚨🔥



The wildfire had prompted the evacuation of at least nine villages, a university campus, and a military base in its path.#Turkey #Turkeyfire #Wildfire #wildfires #Greece #Greecewildfires pic.twitter.com/d9Uob0U6O6