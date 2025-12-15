Η Ουκρανία χτύπησε ρωσικό υποβρύχιο στο Νοβοροσίσκ - Δείτε βίντεο

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικό υποβρύχιο στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, προκαλώντας κρίσιμες ζημιές στο σκάφος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το υποβρύχιο τύπου Kilo τέθηκε εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας, έπειτα από την πρώτη επιτυχημένη επίθεση αυτού του είδους που πραγματοποιήθηκε με θαλάσσια drones Sea Baby.



