Νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον Λίβανο - Δείτε βίντεο

 Ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους των δύο περιοχών, προειδοποιώντας ότι επίκειται επίθεση

Λίβανος

Νέα αεροπορική επιδρομή εξαπέλυσε το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, στα χωριά Ντέιρ Κίφα και Σεχούρ, περίπου μιάμιση ώρα αφότου ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή.

Σε ανάρτηση στο X, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, με στόχο —όπως υποστηρίζει— υποδομές που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους των δύο περιοχών, προειδοποιώντας ότι επίκειται επίθεση.

Πηγή: skai.gr

