Νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον Λίβανο - Δείτε βίντεο

Νέα αεροπορική επιδρομή εξαπέλυσε το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, στα χωριά Ντέιρ Κίφα και Σεχούρ, περίπου μιάμιση ώρα αφότου ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή.
قصف إسرائيلي على بلدتي شحور ودير كيفا جنوب لبنان pic.twitter.com/icD58Vr5NQ— هنا لبنان (@thisislebnews) November 19, 2025
Σε ανάρτηση στο X, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, με στόχο —όπως υποστηρίζει— υποδομές που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ.
Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους των δύο περιοχών, προειδοποιώντας ότι επίκειται επίθεση.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.