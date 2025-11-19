Νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον Λίβανο - Δείτε βίντεο

Νέα αεροπορική επιδρομή εξαπέλυσε το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, στα χωριά Ντέιρ Κίφα και Σεχούρ, περίπου μιάμιση ώρα αφότου ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή.

قصف إسرائيلي على بلدتي شحور ودير كيفا جنوب لبنان pic.twitter.com/icD58Vr5NQ November 19, 2025

Σε ανάρτηση στο X, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, με στόχο —όπως υποστηρίζει— υποδομές που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους των δύο περιοχών, προειδοποιώντας ότι επίκειται επίθεση.

