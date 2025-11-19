Η Πολωνία σχεδιάζει να αναπτύξει 10.000 στρατιώτες για την προστασία κρίσιμων υποδομών σε όλη τη χώρα μετά από περιστατικά δολιοφθοράς σε σιδηροδρομικές γραμμές της, όπως ανακοίνωσε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις

Στόχος όπως είπε είναι η «αντιμετώπιση πράξεων εκτροπής και την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας για τους Πολωνούς πολίτες».

Το σχέδιο, με την ονομασία «Επιχείρηση Ορίζοντας», έρχεται ως απάντηση στα περιστατικά δολιοφθοράς σε ρωσικές σιδηροδρομικές γραμμές το Σαββατοκύριακο, τα οποία ο υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι υποστήριξε νωρίτερα ότι ισοδυναμούν με «κρατική τρομοκρατία» από τη Ρωσία.

Προειδοποιήσεις για νέα χτυπήματα

Παράλληλα, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, Wiesław Kukuła, προειδοποίησε ότι οι μεγαλύτερες χειμωνιάτικες νύχτες και οι επερχόμενες χριστουγεννιάτικες διακοπές «μπορεί να εκληφθούν από τους εχθρούς μας ως η πιο κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν την ασφάλειά μας».

«Η νύχτα, η οποία παρέχει φυσική κάλυψη για αυτού του είδους τις δραστηριότητες, θα είναι πολύ μεγάλη τις επόμενες εβδομάδες. Σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα, θα ξεκινήσουν οι χριστουγεννιάτικες διακοπές - μια περίοδος κατά την οποία η πλειοψηφία των Πολωνών θα ταξιδεύει, κυρίως χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό το ημερολογιακό παράθυρο μπορεί να εκληφθεί από τους εχθρούς μας ως η πιο κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν την ασφάλειά μας », είπε.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό», πρόσθεσε.

Προειδοποίησε ότι «οι προθέσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας παραμένουν αμετάβλητες και τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων σκιαγραφούν έναν ευρύ ορίζοντα πιθανών περιστατικών που ενδέχεται να συμβούν».

Ο Kukuła πρόσθεσε ότι ο στρατός θέλει να προετοιμαστεί για ένα «ευρύ φάσμα» πιθανών περιστατικών «για να εξαλείψει κάθε χώρο για αυτό το είδος δραστηριότητας».

«Στις 21 Δεκεμβρίου, θα δούμε τη μεγαλύτερη νύχτα και τη μικρότερη ημέρα του χρόνου, και η νύχτα αποτελεί φυσικό προκάλυμμα για διάφορες δραστηριότητες ομάδων δολιοφθοράς. Το τελευταίο [σιδηροδρομικό] περιστατικό είναι ένα τέλειο παράδειγμα αυτού», κατέληξε.

