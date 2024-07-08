Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ολλανδία επαναβεβαιώνει ότι θα στείλει συστοιχία Patriot

Η Ολλανδία θα προμηθεύσει δεύτερη συστοιχία του αμερικανικής κατασκευής συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην Ουκρανία, για να ενισχυθεί η δυνατότητα της χώρας να αμυνθεί έναντι των συνεχιζόμενων αεροπορικών και πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας, επιβεβαίωσαν δυο ολλανδοί υπουργοί κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στο Κίεβο, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Ο υπουργός Εξωτερικών Κάσπαρ Φέλτκαμπ και ο υπουργός Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς επαναβεβαίωσαν τη δέσμευση της Ολλανδίας να προμηθεύσει το σύστημα αυτό κατά τη διάρκεια συνάντησής τους με τον επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα χθες Κυριακή, εξήγησε το πρακτορείο.

Η προμήθεια είχε αναγγελθεί τον Ιούνιο, από την προηγούμενη ολλανδική κυβέρνηση, χωρίς όμως να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την παράδοσή του.

Η Ουκρανία πιστεύεται ότι διαθέτει πέντε τέτοια συστήματα το τρέχον διάστημα. Η κυβέρνηση της Ρουμανίας έχει ανακοινώσει πως εξετάζει το ενδεχόμενο να της προμηθεύσει και αυτή μια συστοιχία.

Το Κίεβο ελπίζει να υπάρξουν περαιτέρω δεσμεύσεις για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνάς της στη σύνοδο του NATO στην Ουάσιγκτον. Προσμένει εξάλλου την πιθανή παράδοση ως και έξι συστοιχιών Patriot από το Ισραήλ.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί επίμονα να σταλούν τουλάχιστον επτά τέτοια συστήματα για να προστατευθούν πόλεις όπως ιδίως το Χάρκοβο, το Ντνίπρο, η Ζαπορίζια και η Οδησσός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

