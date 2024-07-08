Πόλεμος στην Ουκρανία: Οικογενειακό αυτοκίνητο πέφτει σε νάρκη, τουλάχιστον 4 νεκροί

Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε οικογένεια έπεσε σε νάρκη καθώς διέσχιζε δασική έκταση χθες Κυριακή κοντά στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με εισαγγελικούς λειτουργούς της ομώνυμης ουκρανικής περιφέρειας, στο όχημα εκτιμάται πως επέβαιναν ως και έξι άνθρωποι. Η οικογένεια επέστρεφε από εξοχική κατοικία μέσω χωμάτινου δρόμου βορειοανατολικά του Χαρκόβου.

Ανάμεσα στα θύματα είναι δυο παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.