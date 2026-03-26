Ιαπωνία: Σεισμός 6,2 Ρίχτερ, ανοιχτά της νήσου Χονσού

Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στ' ανοικτά των ανατολικών ακτών του μεγαλύτερου νησιού της Ιαπωνίας, του Χονσού, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ)

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σήμερα η Ιαπωνία παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα με αρκετές δονήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες σημειώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές.

Εκτός από τον σεισμό στο Χονσού, σεισμοί σημειώθηκαν και στις περιοχές Κούτζι και Γιαμάντα, μεταξύ 4,6 και 4,9 Ρίχτερ. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές και στις γύρω περιοχές.

Πηγή: skai.gr

